Medellín ganó premio en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo por cuidado de quebradas

Medellín recibió el Premio Karl Brunner en la categoría Ordenamiento Urbano y Regional. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín celebró el reconocimiento que le entregó la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo por la estrategia “Mi Río, Mis Quebradas”, que busca la recuperación y protección de las 4.217 quebradas y 2.261 kilómetros de red hídrica en esta ciudad.

Reconocimiento por la recuperación de la red hídrica

El Premio Karl Brunner, en la categoría Ordenamiento Urbano y Regional, reconoce el trabajo del gobierno distrital en su estrategia de Corredores Azules.

Este proyecto propone mejorar el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus habitantes, con la recuperación de las quebradas, con espacios públicos verdes de calidad y mediante la reducción del riesgo por avenidas torrenciales e inundaciones.

Intervenciones en puntos críticos

El reconocimiento que logra Medellín muestra el impacto positivo frente a la intervención que se adelanta en 191 puntos críticos y 17 zonas de alto riesgo, por medio de esta estrategia de la Alcaldía de Medellín.

Son cerca de 6.789 metros lineales de cauces que se intervienen para contribuir a la creación y mejoramiento de más de 62 mil metros cuadrados de espacio público en sus áreas de influencia.

Con esas intervenciones, se generan corredores de conectividad ecológica entre las laderas y bosques de la ciudad con el río.

Objetivos de “Mi Río, Mis Quebradas”

En el ADN de esta campaña está la recuperación de los ecosistemas que se han afectado en Medellín, generando nuevos espacios públicos y reduciendo los riesgos que están asociados a condiciones adversas para las redes hídricas, como las inundaciones e inestabilidades en el suelo.

El asesor del despacho del alcalde, Alejandro Restrepo Montoya, destacó que “Medellín, todos nosotros, su gente, acaba de ganar el Premio en la Bienal Nacional de Arquitectura en la Categoría Ordenamiento Urbano y Regional. Muchísimas felicitaciones a todos y muchísimas gracias a nuestro alcalde por creer en el urbanismo y en la arquitectura como manera de pensar en la ciudad y llevar, a través de la naturaleza y la geografía, nuevas oportunidades para que nuestra gente viva mejor. Somos agua y montañas”.

Quebradas como espacios de integración

En algunas zonas de Medellín, las quebradas y afluentes se han convertido en las fronteras entre los barrios y con estas intervenciones se busca que se conviertan en espacios de integración mediante parques lineales, corredores ambientales y conexiones con centralidades urbanas.

Agregaron desde la Alcaldía de Medellín que “el proyecto también identifica un potencial de cerca de 9 millones de metros cuadrados de espacio público asociado a la recuperación y articulación de la red hídrica”.

El Premio Karl Brunner

Este reconocimiento es el máximo galardón otorgado en Colombia en la categoría de Diseño Urbano, Paisajismo, Ordenamiento Urbano y Regional dentro de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo.

El galardón lo entrega la Sociedad Colombiana de Arquitectos y rinde homenaje al destacado arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner, considerado uno de los padres del urbanismo moderno en el país.

Karl Heinrich Brunner llegó a Bogotá en 1933, por invitación del presidente Enrique Olaya Herrera, y generó una nueva manera de planificar la ciudad.

Con su visión, se cambió el trazado de las calles coloniales hacia una disciplina técnica y social con rigor moderno, en donde confluye el transporte con la vivienda, las áreas verdes y la adaptabilidad a la geografía.