Continúan los cortes de agua en Medellín por bajo nivel de embalse de Piedras Blancas

Medellín, Antioquia

EPM mantendrá esta semana las interrupciones programadas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín abastecidos por el sistema Piedras Blancas, debido a la disminución sostenida del nivel del embalse y a que el ahorro de los usuarios todavía está por debajo de la meta establecida.

Los cortes se realizarán día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., de acuerdo con dos esquemas de programación. Aunque en los últimos días se han presentado lluvias, algunas de ellas intensas, EPM explicó que las precipitaciones acumuladas continúan por debajo de los promedios históricos.

Piedras Blancas ha perdido casi 28 puntos de almacenamiento

La situación se refleja en el nivel del embalse. Entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre, Piedras Blancas pasó de 93,29 % a 65,38 % de su capacidad, una reducción de 27,91 puntos porcentuales.

EPM señaló que las lluvias recientes no representan necesariamente una recuperación inmediata de las fuentes de abastecimiento, debido a que parte del agua se evapora, otra escurre rápidamente y una proporción se infiltra en el suelo o alcanza capas más profundas.

A esto se suma que entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre los usuarios registraron un ahorro promedio de 75 litros diarios por instalación, mientras que la meta establecida es de 92 litros, incluyendo el ahorro generado durante las interrupciones nocturnas.

Estos son los barrios que tendrán cortes de agua

El esquema 1 tendrá interrupciones el domingo 4, martes 6, jueves 8 y sábado 10 de octubre, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.

En Popular estarán afectados Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2. En Manrique, La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2.

En Aranjuez estarán Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1. En Villa Hermosa, Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam; mientras que en Buenos Aires estará afectado Barrios de Jesús.

El esquema 2 funcionará el lunes 5, miércoles 7, viernes 9 y domingo 11 de octubre, también entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Los sectores incluidos son Manrique Oriental y Santa Inés, en Manrique; Manrique Central N.º 2, en Aranjuez; Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas, en Villa Hermosa; Alejandro Echavarría y Caicedo, en Buenos Aires, y Los Ángeles y Boston, en La Candelaria.

EPM pidió a los usuarios mantener las medidas de ahorro de agua y almacenar únicamente la cantidad necesaria para atender las necesidades básicas durante las horas en las que se presenten las interrupciones.