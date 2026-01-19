Medellín ejecuta proyectos hídricos clave en zonas urbanas y rurales

Medellín

La inversión total supera los 116.000 millones de pesos y está orientada a reducir riesgos por erosión, crecientes e inundaciones, además de recuperar espacio público y mejorar el entorno paisajístico.

De acuerdo con la Administración Distrital, los recursos permitirán el mantenimiento de 197 puntos críticos, la ejecución de obras estratégicas y la recuperación de cerca de 48.000 metros cuadrados de espacio público, en una apuesta por fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a los efectos del cambio climático.

Entre las intervenciones destacadas se encuentra la quebrada La Honda, en la comuna 4 (Aranjuez), donde se construyen 294 metros de estructura hidráulica, con una inversión de 22.990 millones de pesos y entrega prevista para mayo de 2026. En una fase posterior, se adecuarán 30.000 metros cuadrados de espacio público. En Altavista, las obras contemplan 550 metros lineales en concreto y la recuperación de 18.000 metros cuadrados adicionales, con inversiones que superan los 22.000 millones de pesos.

Otros proyectos avanzan en sectores como El Pelón, La Chorrera, La Cabuyala y La Aguadita, con soluciones que incluyen muros de contención, coberturas, puentes peatonales, bioingeniería y manejo de aguas superficiales. Asimismo, se anunciaron dos iniciativas estratégicas: una intervención en la quebrada La Máquina, en Manrique, y la formulación de diseños de drenaje urbano sostenible en El Indio, en el centro de la ciudad.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó: “Cada obra hidráulica y cada metro recuperado acercan a Medellín a una relación más armónica con el agua. Estamos protegiendo vidas, cuidando nuestro patrimonio natural y construyendo una ciudad más resiliente frente a los riesgos climáticos”.

El plan para 2026 también incluye la actualización de la cartografía hídrica, la formulación del Plan Maestro Integral del Río Medellín y quebradas 2028-2040, y la continuidad del Pago por Servicios Ambientales Hídricos, que beneficiará a familias campesinas encargadas de la conservación de más de 1.000 hectáreas estratégicas.