Defensoría del Pueblo rechaza asesinato de Julián Hincapié, comunicador de Anorí

Anorí, Antioquia

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, Antioquia, quien permanecía desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado el 2 de octubre en el sector de La Chinca, zona rural del municipio.

Hincapié, de 23 años, había sido reportado como desaparecido luego de dirigirse hacia el sector de Las Lomitas. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e Indepaz habían alertado sobre su desaparición y sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen labores de comunicación y defensa de derechos en Antioquia.

Defensoría pide esclarecer el asesinato

Tras conocerse el homicidio, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con la familia, allegados y las organizaciones sociales y comunitarias que acompañó Hincapié durante su trabajo.

El Ministerio Público pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva y con celeridad para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si el asesinato tuvo relación con su labor como comunicador comunitario.

La FLIP también había advertido sobre la situación de seguridad para los periodistas en Antioquia. Según la organización, durante 2026 se habían registrado 47 agresiones contra periodistas en el departamento, 14 de ellas amenazas.

El asesinato de Hincapié se suma a los homicidios de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, periodistas asesinados durante 2026. Para las organizaciones que acompañan estos casos, la situación genera preocupación por las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo y la comunicación comunitaria en Colombia.