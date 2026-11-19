Anorí, Antioquia

El Ejército Nacional desmanteló dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en zonas rurales de Anorí y Zaragoza, en Antioquia. Según las autoridades militares, las estructuras tenían capacidad para producir conjuntamente cerca de 4,5 toneladas mensuales de esta sustancia y pertenecerían al ELN y al Clan del Golfo.

Las operaciones fueron adelantadas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscritas a la Séptima División, como parte de las acciones contra las finanzas criminales derivadas del narcotráfico.

Laboratorio del ELN en Anorí

El primer laboratorio fue localizado en zona rural de Anorí, en el Nordeste antioqueño, mediante información de inteligencia militar. Las tropas llegaron hasta una construcción rudimentaria ubicada en un sector de difícil acceso por las condiciones del terreno, la vegetación y las fuertes lluvias.

En el lugar encontraron una estructura con capacidad para alojar al menos 15 personas y un sistema de generación de energía eléctrica utilizado para operar los equipos de procesamiento.

Durante la intervención fueron hallados más de 500 galones de insumos líquidos, entre ellos gasolina, ácido sulfúrico y amoniaco, además de cerca de 600 kilogramos de insumos sólidos, como cemento, sulfato de sodio y permanganato de sodio.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el laboratorio tenía capacidad para producir aproximadamente dos toneladas mensuales de pasta base de coca y pertenecería al autodenominado Frente Capitán Mauricio, del ELN.

Estructura del Clan del Golfo en Zaragoza

El segundo laboratorio fue ubicado en el sector San Juan de Popales, en zona rural de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño.

La estructura, de más de 80 metros cuadrados, estaba escondida entre árboles y vegetación para evitar que fuera detectada por las autoridades. Según el Ejército, pertenecía a la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo.

En el sitio fueron encontrados más de 600 galones de insumos líquidos, alrededor de 200 kilogramos de insumos sólidos y otros elementos utilizados para el procesamiento de pasta base de coca.

La capacidad de producción de este laboratorio era de aproximadamente 2,5 toneladas mensuales. Según la información militar, el alcaloide procesado allí sería enviado hacia Centroamérica y Norteamérica.

Ejército reporta 147 laboratorios neutralizados en 2026

Con estas dos operaciones, la Séptima División destacó las acciones adelantadas contra las estructuras dedicadas a la producción de estupefacientes en Antioquia.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, durante 2026 han sido neutralizados 147 laboratorios dedicados a esta actividad, lo que representa una afectación a las finanzas ilegales de los grupos armados.

El Ejército informó que reforzó el dispositivo de seguridad en las zonas de las operaciones, con despliegue de tropas por tierra y aire para continuar las labores de ubicación y desmantelamiento de estructuras utilizadas para el procesamiento de drogas.