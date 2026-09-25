Labores de prevención avanzan en la quebrada La Máquina en Medellín para mitigar riesgos

Medellín

La Alcaldía de Medellín ejecuta obras de recuperación hidráulica en la quebrada La Máquina, tras la calamidad pública declarada por la emergencia del pasado 3 de abril. Los trabajos buscan mitigar el riesgo de desastres y proteger a las poblaciones de las comunas 3-Manrique y 4-Aranjuez, en el nororiente de la ciudad.

En el tramo 1 (Brisas del Jardín) se realizan estudios técnicos para definir obras de retención de sedimentos y estabilización del cauce. En el tramo 2 (El Jardín) se construyen 162 metros de box culvert, con 33 metros ejecutados a la fecha para reemplazar la estructura colapsada durante la emergencia.

Estado de los tramos y desarrollo de obras

El tramo 3 (Las Granjas - Santa Inés), identificado como el punto de mayor riesgo, iniciará obras en los próximos días tras culminar los diseños técnicos y de redes de servicios. La intervención general requirió la evacuación humanitaria previa de familias asentadas de forma irregular en los retiros del cauce.

Las obras incluyen la localización y adecuación de redes de gas, acueducto y alcantarillado. Según la administración municipal, las soluciones hidráulicas responden a la complejidad de la quebrada, la cual cuenta con múltiples tramos canalizados debajo de infraestructura vial e inmobiliaria.

Llamado institucional y contexto del proyecto

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, reiteró la importancia de la cooperación ciudadana para mantener limpios los cauces: “No podemos volver a ocupar estos espacios ni arrojar residuos o escombros que obstruyan el paso del agua. La reducción del riesgo requiere también del cuidado del territorio por parte de la comunidad”, indicó.

Más información Antioquia avanza con obras experimentales para mitigar la erosión costera en el litoral

El proyecto integra los 26 frentes de trabajo del programa ‘Mi Río, Mis Quebradas’ programados para 2026. La administración distrital insiste en la prohibición de levantar construcciones en las franjas de protección de las fuentes hídricas de la ciudad.