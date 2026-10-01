BTS ya está en Colombia: el grupo llegó a Bogotá y se prepara para sus conciertos en El Campín

BTS ya está en Bogotá. Los siete integrantes del grupo surcoreano llegaron a la capital colombiana el miércoles 30 de septiembre, antes de sus dos presentaciones programadas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La agrupación aterrizó en Colombia como parte de su World Tour ‘ARIRANG’, gira que tiene a Bogotá como una de sus paradas en Latinoamérica. La visita ha generado gran expectativa entre los seguidores del K-pop, que esperan ver nuevamente reunidos sobre el escenario a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Los conciertos se realizarán este viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en El Campín. Las dos fechas tienen la boletería agotada y se espera la asistencia de más de 53.000 personas por cada jornada.

La llegada de BTS también ha generado diferentes preparativos en Bogotá. La Alcaldía declaró al grupo Huésped de Honor de la ciudad, como reconocimiento a su trayectoria y al impacto internacional de su música y cultura.

Mientras llega el momento de los conciertos, las fanbases colombianas han hecho un llamado para respetar la privacidad de los integrantes y evitar divulgar información sobre sus ubicaciones o movimientos durante su estadía en la capital.

Además, la organización ya confirmó actividades relacionadas con el concierto. Este jueves 1 de octubre habrá venta de mercancía oficial de BTS en un punto cercano al estadio, mientras que durante los días de presentación también funcionarán diferentes puntos dentro del recinto.

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Así, Bogotá se prepara para recibir por primera vez a BTS con su gira ‘ARIRANG’, en dos noches que reunirán a miles de integrantes de ARMY en El Campín.