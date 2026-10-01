Transmilenio tendrá operación especial por conciertos de BTS en estadio El Campín

Solo de enero a junio de 2025 la Policía Metropolitana impuso 76.662 comparendos por colados en Transmilenio. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

El subgerente de TransMilenio, Jaime Monroy, anunció que los días 2 y 3 de octubre se activará una operación especial para facilitar la salida de los asistentes del concierto de BTS, en las estaciones de la Carrera 30 ubicadas en el sector del estadio El Campín.

Esta operación contempla ocho rutas especiales del servicio que comenzarán a funcionar desde las 10:00 de la noche en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena, conectando hacia los principales portales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El dorado, Norte y Américas.

Además, quienes usan el sistema podrán considerar como alternativas las estaciones 7 de agosto y Universidad Nacional.

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En cuanto a la llegada, las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN contarán con 13 rutas troncales en la troncal NQS Central en su operación habitual, sumado a las 39 rutas de TransMiZonal con paraderos estratégicos cercanos a El escenario deportivo, ubicados sobre la NQS, la calle 63, calle 53 y carrera 24.

Según Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, la intención es ofrecer una alternativa “rápida, ágil y a precios justos”.

Recordemos que los siete integrantes del grupo surcoreano llegaron a la capital colombiana este miércoles 30 de septiembre, antes de sus dos presentaciones programadas en el máximo escenario de los capitalinos