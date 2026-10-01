Conciertos de BTS proyectan un impacto económico de $126.054 millones en Bogotá

La llegada de los ídolos del K-pop a Colombia es buen síntoma para los bolsillos de la capital del país, pues los dos conciertos de BTS proyectan un impacto económico total de $126.054 millones para Bogotá, lo que equivale a unos 34,7 millones de dólares.

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Esta estimación es impulsada por la fidelidad del fandom conocido como ‘ARMY’, representa un promedio de $63.027 millones por cada día de presentación y contempla la expectativa de generar alrededor de 5.244 empleos directos e indirectos en el tejido productivo local.

“Que un grupo musical logre proyectar la creación de más de 5.200 empleos nos confirma que los grandes espectáculos son motores fundamentales para la economía de la ciudad. La llegada de BTS demuestra que la industria del entretenimiento irriga recursos rápidamente hacia los hoteles, restaurantes y el comercio, ratificando el potencial que tenemos para traducir la cultura en oportunidades laborales reales para los bogotanos”, dijo María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.

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La fiebre por la cultura coreana posiciona a la ciudad como un destino principal para espectáculos de gran escala, atrayendo a un aforo proyectado de 90.000 asistentes. De este total de fans, se calcula que 36.000 serán turistas, cifra que representa el 40% de la asistencia.

Además, cerca de 12.312 de esos visitantes serían turistas internacionales, lo que evidencia el enorme potencial del evento para dinamizar la demanda turística de Bogotá.

Este volumen de visitantes impulsaría al sector de alojamiento y servicios de comida, el cual generaría un ingreso directo de $34.461 millones por consumos de locales y turistas.

Por su parte, el sector de actividades artísticas y entretenimiento presentaría el mayor beneficio, con una proyección de recaudo de $68.179 millones tras la venta total de la boletería para ambas fechas.

Además, se estiman ingresos totales por $3.184 millones en venta de artículos como afiches, camisetas, vinilos, pines y artesanías.