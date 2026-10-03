Gobierno destina más de $230.000 millones para frenar la erosión costera en el país

El Gobierno anunció recursos del Sistema General de Regalías para proyectos que buscan proteger las costas del Caribe y el Pacífico y reducir el impacto del avance del mar.

El mar está ganando terreno en buena parte de las costas colombianas. El 63% de los 3.991 kilómetros de línea de costa analizados por el Invemar presentó una tendencia erosiva entre 2020 y 2024, mientras que el movimiento promedio de la línea costera fue de 2,06 metros por año. El fenómeno puede afectar ecosistemas, infraestructura y las comunidades que dependen de estos territorios.

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Por causa de este panorama, el Gobierno anunció más de $230.000 millones del Sistema General de Regalías para financiar proyectos destinados específicamente a enfrentar la erosión costera. De acuerdo con el anuncio del Ministerio de Ambiente, se trata de la primera convocatoria de regalías enfocada exclusivamente en este problema. La iniciativa fue presentada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y responde, según el Gobierno, a un compromiso adquirido durante un empalme regional realizado en Montería el pasado 22 de julio.

Una de las apuestas centrales será utilizar soluciones basadas en la naturaleza, es decir, aprovechar la protección que ofrecen ecosistemas como los manglares, arrecifes y praderas de pastos marinos. Los recursos podrán financiar iniciativas de entidades públicas nacionales y territoriales enfocadas en conservar o restaurar estas áreas y disminuir la vulnerabilidad de las zonas marinas y costeras frente al cambio climático. También se priorizarán sectores identificados en el Plan Maestro de Erosión Costera 2025-2040.

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La convocatoria estará dirigida a proyectos que ya tengan condiciones para avanzar hacia la ejecución y busca, además, facilitar la llegada de nuevas fuentes de financiación, incluyendo recursos privados y de la banca multilateral. Los términos de referencia serán publicados durante octubre de 2026, allí se conocerán los requisitos y condiciones que deberán cumplir las entidades interesadas en presentar sus proyectos.