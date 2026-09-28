MinAmbiente acompañó declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Valle del Cauca

Áreas protegidas en el Valle del Cauca / Foto: CVC

Más de 2.500 hectáreas fueron declaradas como nuevas áreas protegidas en el Valle del Cauca. Una de estas zonas está ubicada en jurisdicción de los municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá, mientras que la otra se encuentra en Buenaventura.

La declaratoria se realizó durante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona.

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En total, las dos áreas comprenden 2.580,70 hectáreas destinadas a la conservación de ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el patrimonio biocultural del departamento.

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, resaltó que el Valle es el departamento con mayor área protegida entre públicas y privadas con alrededor de un 33%.

“En el Valle del Cauca, cuidamos nuestra diversidad, cuidamos nuestro medio ambiente, también cuidamos la protección de las comunidades y de la vocación productiva que ellas tienen en esas áreas protegidas. Y es fundamental porque es la forma de cómo ellos pueden tener mejores condiciones de vida, cuidando su medio ambiente”, señaló la mandataria.

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Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Fabio Arjona destacó que la declaratoria de las dos áreas protegidas son de vital importancia para la región, para el país y para el mundo por su representatividad en agua.

“Tenemos, si bien, una buena representatividad de ecosistemas terrestres en Colombia, aún nos falta tener mayor representatividad en ecosistemas acuáticos de agua dulce”, dijo el ministro.

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Y añadió la riqueza natural de la zona protegida de Buenaventura “por otro lado, la joya de la corona en el municipio de Buenaventura, Venado Verde, que es un área protegida impulsada por las comunidades afro, un área protegida aparentemente pequeña, un poco menos de 700 hectáreas, pero con más de 135 especies de aves”.

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Además, dijo el ministro de Ambiente que la comunidad y la zona de protección serán integradas al Fondo Patrimonial de la Minga, del cual ya hacen parte la Sierpe y La Plata.

Humedales asociados al río Cauca

El área protegida que comprende los municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá tiene una extensión de 1.882,29 hectáreas e integra alrededor de 20 humedales asociados al río Cauca.

Estos humedales ocupan una superficie de 235,01 hectáreas entre espejos de agua y cauces, y representan ecosistemas de importancia para la conservación de la biodiversidad y la regulación de los recursos hídricos.

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Área protegida en Buenaventura

La segunda declaratoria corresponde al Distrito Regional de Manejo Integrado CCCORUSAN-Venado, ubicado en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Córdoba y San Cipriano, en Buenaventura.

Esta área comprende 698,41 hectáreas de bosques y biodiversidad, caracterizadas por bosques densos de tierra firme, quebradas y una importante riqueza natural.

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El territorio también cuenta con un sistema hídrico asociado a la quebrada El Venado y con ecosistemas que ofrecen condiciones para la permanencia de diversas especies de aves, mamíferos, anfibios y felinos.

Además, en esta zona se desarrollan proyectos de ecoturismo con senderos, cascadas y quebradas que permiten a los visitantes, acompañados por las comunidades, acercarse al bosque y conocer su riqueza natural.

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Comunidades, protagonistas de la conservación

El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, destacó que la declaratoria no solo busca fortalecer la conservación ambiental, sino también reconocer el papel de las comunidades que históricamente han protegido estos territorios. “Podrán seguir su actividad agrícola, pero deben proteger esos humedales, sobre todo que sirven de amortiguación a nuestro río Cauca”, puntualizó Suarez.