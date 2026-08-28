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28 ago 2026 Actualizado 20:42

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Ministro de Ambiente presidió Junta de INVEMAR en Santa Marta para fortalecer ciencia y mar

Fabio Arjona destacó el papel del instituto en la generación de conocimiento sobre el Caribe y el Pacífico y aseguró que durante la reunión se definieron temas clave para llevar esa información a las decisiones del país.

David Echavez

Santa Marta
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El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, presidió en Santa Marta la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), encuentro en el que se abordaron temas relacionados con el papel de la ciencia y el conocimiento del mar en la política ambiental del país.

Arjona destacó el trabajo que desde Santa Marta desarrolla INVEMAR y señaló que la investigación sobre los ecosistemas marinos y costeros debe tener mayor incidencia en las decisiones públicas.

En su publicación, el ministro resaltó especialmente asuntos como la Ciénaga Grande, los manglares, el carbono azul y la acuicultura marina, al considerar que no se trata únicamente de asuntos ambientales, sino también de oportunidades para generar conocimiento, desarrollo y bienestar para las comunidades.

“Siempre he sentido a @invemarcolombia como un instituto muy cercano. Quizás porque habla de dos cosas que deberían estar en el centro de la política pública en Colombia: la ciencia y el mar”, escribió Arjona.

El ministro también destacó que desde Santa Marta se ha construido conocimiento científico con capacidad para contribuir a la forma en que Colombia entiende y protege sus ecosistemas del Caribe y el Pacífico.

Arjona calificó a INVEMAR como “uno de los secretos mejor guardados de Santa Marta” y planteó el reto de acercar aún más al instituto a las decisiones del país.

“Proteger nuestro mar también significa conocerlo, estudiarlo y confiar en quienes llevan décadas dedicados a entenderlo”, afirmó.

Finalmente, el ministro señaló que durante la Junta Directiva se definieron temas claves para hacer realidad este propósito, en el marco de la Agenda ABC, Agua, Biodiversidad y Comunidades, del Gobierno Nacional.

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