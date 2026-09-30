MinHacienda pide a gobernadores y alcaldes de la Costa asumir responsabilidad por crisis energética

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre la crisis energética de la Costa Caribe, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que su cartera está cumpliendo con el giro de los subsidios eléctricos y pidió a gobernadores y alcaldes de la región asumir un papel más activo frente a la situación.

Gómez cuestionó que la responsabilidad sobre la crisis recaiga exclusivamente en el Gobierno Nacional y reclamó una mayor participación de los entes territoriales en la búsqueda de soluciones.

“Mientras ellos no sientan que el problema también es de ellos, aquí no va a haber solución. Por eso el Ministerio de Hacienda exige la participación de los entes territoriales”, afirmó.

El ministro también sostuvo que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General del Tesoro están al día en el pago de los subsidios eléctricos. Según explicó, ya fue girado el 30 % correspondiente al tercer trimestre de este año y anunció que a finales de septiembre se desembolsará otro 50 %, quedando pendiente el 20 % restante.

“Si el problema es del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda está cumpliendo”, señaló Gómez ante los congresistas.

El jefe de la cartera de Hacienda insistió en que gobernaciones y alcaldías deben participar en la solución de la crisis y cuestionó que el debate se concentre únicamente en los recursos provenientes de Bogotá.

“Es muy fácil decir que el problema está en Bogotá. Yo sí quiero ver a los gobernadores de la Costa asumiendo y participando en la solución de este problema”, manifestó.

Gómez planteó además que cualquier estrategia para enfrentar la crisis debe contemplar cambios en el modelo de consumo y generación de energía, así como una mayor corresponsabilidad de las autoridades locales.

“Hay que estabilizar las empresas, sí, pero hay que estabilizarlas sobre un modelo de consumo y de generación de energía distinto, donde la corresponsabilidad de los entes territoriales esté presente y no sea solo un problema de la Nación”, concluyó.