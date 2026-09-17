Jardín Botánico del Quindío busca apoyo ante la crisis turística por el terremoto

El Jardín Botánico del Quindío cuenta con uno de los mariposarios más grandes del país. Aloja cerca de 1.500 ejemplares de unas 40 especies diferentes. | Foto: Jardín Botánico del Quindío

El Jardín Botánico del Quindío, ubicado en Calarcá, enfrenta dificultades económicas como consecuencia de la disminución del turismo en el departamento después del terremoto del pasado 10 de agosto. Aunque sus instalaciones no registraron daños estructurales de consideración, la ausencia de visitantes ha afectado directamente los ingresos con los que funciona la organización, dedicada a la conservación de la biodiversidad.

En un mensaje difundido en redes sociales, su director, Alberto Gómez, explicó que el Jardín no recibe recursos públicos para financiar su operación rutinaria y depende de las contribuciones de quienes ingresan. “A raíz del terremoto, hemos tenido unas dificultades grandes porque se colapsó el turismo en la región y por eso casi nadie viene a visitarnos”, señaló.

La situación ya tuvo consecuencias sobre el equipo de trabajo. Según Gómez, el Jardín se ha visto obligado a terminar el contrato laboral de cerca de la tercera parte de su personal. El director insistió en que el respaldo ciudadano no tiene que darse necesariamente mediante donaciones, sino a través del consumo de los servicios y productos que ofrece la institución, así como su visita a las instalaciones.

Un centro ambiental con reconocimiento internacional

Este santuario natural alberga la colección de palmas nativas más importante y completa de Colombia, con representación de cientos de especies de estas plantas. | Foto: Jardín Botánico del Quindío Ampliar Este santuario natural alberga la colección de palmas nativas más importante y completa de Colombia, con representación de cientos de especies de estas plantas. | Foto: Jardín Botánico del Quindío Cerrar

Constituido como fundación sin ánimo de lucro, el Jardín Botánico del Quindío desarrolla su trabajo alrededor de tres objetivos: conservación ecológica, investigación científica y educación ambiental. Además de ser un atractivo de turismo de naturaleza, cuenta con colecciones botánicas, un mariposario y espacios para el avistamiento de aves. Entre sus principales activos se encuentra una colección de palmas nativas de Colombia con reconocimiento internacional.

El espacio también promueve procesos de apropiación comunitaria del conocimiento, actividades educativas y proyectos relacionados con la restauración ecológica. Su oferta incluye recorridos guiados, venta de árboles y mariposas, así como servicios para actividades empresariales, académicas y sociales. De esta manera, la visita al Jardín contribuye tanto a la experiencia turística como a la realización de labores ambientales.

Para Gómez, uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025, el apoyo puede traducirse en presencia y trabajo. “No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que vengan, nos conozcan, tenemos personal muy bien capacitado para ofrecer la mejor experiencia. Que compren las mariposas que nosotros vendemos, que compren los árboles que nosotros producimos”, afirmó. También invitó a empresas, organizaciones y ciudadanos a contratar procesos de restauración ecológica y demás actividades que desarrolla el Jardín.

La institución hace parte de la oferta turística y ambiental de Calarcá, municipio que impulsa iniciativas relacionadas con el cuidado de las mariposas y el turismo sostenible. En ese contexto, la recuperación del flujo de visitantes representa una oportunidad para respaldar el empleo, la actividad económica local y los programas de conservación que se desarrollan en el territorio.

¿Cómo apoyar al Jardín Botánico del Quindío?

El Jardín invita a las personas a visitar sus instalaciones, ubicadas en la avenida Centenario número 15-190, kilómetro 3 de la vía al Valle, en Calarcá. Atiende todos los días, incluidos festivos, de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en jornada continua.

Datos de contacto:

Teléfono: +57 310 404 5223

Correo electrónico: comunicaciones@jardinbotanicoquindio.org

Página web: jardinbotanicoquindio.org

Instagram: @jardinbotanicoquindio

“Este es una entidad muy meritoria que ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales, pero que en este momento necesitamos que ustedes nos den una mano”, expresó Gómez.