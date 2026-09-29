MinAmbiente revoca decreto que regulaba los mercados de carbono en Colombia

Medellín, Antioquia

En el marco de Climate Week Biodiversity 2026 en Medellín, el Gobierno Nacional anunció la revocatoria del Decreto 973 de 2026, norma expedida por el gobierno Petro, que reglamentaba aspectos relacionados con el funcionamiento y fortalecimiento de los mercados de carbono en Colombia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, quien sostuvo que la decisión se tomó luego de identificar problemas tanto en el procedimiento de expedición de la norma como en su contenido técnico.

“Una serie de temas de forma jurídica, lo cual hizo que lo revocáramos. Y además el contenido técnico era totalmente catastrófico para el mercado, porque el gobierno pasado no hizo sino atentar contra una muy buena idea que se había generado”, señaló Arjona.

El Decreto 973 había sido expedido con el propósito de reglamentar el desarrollo, las condiciones, los criterios y el marco institucional de los mercados de carbono en el país. Sin embargo, según el ministro, las disposiciones aprobadas por la administración anterior introducían mayores dificultades al funcionamiento de un mercado que Colombia venía desarrollando desde la implementación del impuesto nacional al carbono.

Arjona señaló que el impuesto al carbono y el mecanismo de no causación, mediante el cual determinadas empresas podían compensar emisiones a través de créditos de carbono que cumplieran los requisitos establecidos, contribuyeron durante varios años a dinamizar este mercado en el país, lo que permitió movilizar recursos hacia proyectos ambientales y beneficiar tanto al sector privado como a territorios habitados y administrados por comunidades indígenas y afrodescendientes.

MinAmbiente indicó que modificaciones realizadas durante el gobierno anterior redujeron los incentivos para acudir a los mecanismos de compensación y terminaron afectando el precio de los créditos.

Según las cifras mencionadas por el ministro, el valor de la tonelada de carbono pasó de niveles cercanos a cinco o siete dólares a menos de dos dólares, situación que, en su criterio, redujo considerablemente el atractivo del mercado.

RENARE será reglamentado antes de finalizar 2026

Otro de los anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente está relacionado con el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), herramienta destinada al registro y seguimiento de las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero.

El ministro aseguró que el Gobierno avanzará en su reglamentación y espera completar ese proceso antes de finalizar 2026.

Arjona aseguró además que la nueva política buscará recuperar la confianza de los inversionistas y aprovechar el potencial que tiene Colombia para financiar la conservación y restauración de ecosistemas mediante los mercados de carbono.