En Tierra Bomba, el turismo con propósito comienza a transformar la realidad local

Cuenta Pedro Salazar que Tierra Bomba esta siendo reconocida como semillero de deportistas acuáticos de alto rendimiento. | Foto: Fundación Amigos del Mar / Philipp Montenegro

Freja Kaarde es una ciudadana danesa de 21 años que trabaja como voluntaria en Tierra Bomba, una olvidada isla del caribe colombiano adscrita administrativamente al distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias. Llegó en 2025 con la idea de ayudar en Colombia, a raíz de un encanto que desarrolló por el país haciendo un trabajo en el colegio. “Toda la información e historia que vi me dieron ganas de ir, de viajar y vivir la experiencia”, cuenta.

Lo hizo por medio de una fundación que envía jóvenes europeos con vocación de servicio a zonas del mundo que requieren asistencia humanitaria. A través de ese organismo conoció a Pedro Salazar (48 años, Cali), director de Amigos del Mar, organización que busca y gestiona pasantes de universidades, o voluntarios en todo el mundo, interesados en hacer voluntariados y participar en experiencias de turismo sostenible.

Freja volvió recientemente para ser la directora de Proyectos de la fundación, luego de haber estado por cuatro meses y regresado a Dinamarca. La gente del lugar, las playas de arena blanca; las aguas cálidas y tranquilas del mar, combinadas con los manglares tupidos, y su labor, la hicieron retornar. Podría decirse que la isla la llamó porque la necesita.

Más de 400 años de olvido

Desde las costas de Tierra Bomba puede verse Cartagena a lo lejos. Pero la distancia en desarrollo hace que la metrópoli quedé muy lejos. | Foto: Getty Images / Kaveh Kazemi Ampliar Desde las costas de Tierra Bomba puede verse Cartagena a lo lejos. Pero la distancia en desarrollo hace que la metrópoli quedé muy lejos. | Foto: Getty Images / Kaveh Kazemi Cerrar

Tierra Bomba queda a diez minutos en lancha (5.000 pesos el viaje) del Hospital Bocagrande, en Cartagena. No obstante, al llegar, parece que el lugar estuviera congelado en algún punto del tiempo, donde los servicios públicos básicos no existen.

En pleno siglo XXI no hay agua potable, ni alcantarillado. Los nativos tienen que comprarla a barcos mercantes que pasan cada cierto tiempo, traerla en lancha desde la metrópoli o, en raras ocasiones, obtenerla con la colaboración de la Armada de Colombia. La recolección de basura no cubre esa región. La energía eléctrica no es constante, “cualquier brisa la corta”. Apenas si llega el gas natural desde hace diez años y de internet ni hablar; “un nativo, como en 2018, nos ayudó a gestionar la fibra óptica, él se encarga de darle de repartirla a todos”, cuenta Pedro.

Es importante darle un espacio al problema del agua. La solución definitiva comenzó a tomar forma a partir de la Sentencia T-012 de 2019 de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar el acceso efectivo al agua potable en comunidades de la isla. En 2022, el Ministerio de Vivienda y el Distrito de Cartagena realizaron los estudios y diseños para llevar agua y saneamiento a la zona, mientras que en 2023 la Alcaldía avanzó en la formulación de un proyecto para conectar las comunidades insulares al sistema de acueducto.

Para febrero de 2024, la administración de Dumek Turbay, con estudios elaborados durante 18 meses por Aguas de Cartagena, presentó al Ministerio de Vivienda el proyecto de solución definitiva para Tierra Bomba, Bocachica, Caño del Oro y Punta Arena. La propuesta contempla una conducción submarina de aproximadamente 4,4 kilómetros desde Mamonal hasta Caño del Oro y, desde allí, redes y sistemas de bombeo hacia las demás comunidades.

Mientras se concreta la infraestructura definitiva, el Distrito ha implementado medidas para mejorar el abastecimiento existente: en febrero de 2024 anunció un punto de llenado de bongos para aumentar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable. Esto evidencia que, aunque ha habido estudios, formulaciones y acciones de suministro temporal a lo largo de varias administraciones, la comunidad todavía espera la materialización de una solución permanente.

Este fue, más o menos, el panorama que Salazar encontró cuando llegó al territorio en 2010 para ver unas tierras que su padre le había heredado, impulsado también por su amor al mar y al surf. La primera idea que tuvo al desembarcar fue fundar un hotel, que llamó Vista Heroica. Funcionó durante cuatro años en los que convivió con realidades que chocan con las expectativas turísticas que quería ofrecer.

La experiencia lo impulsó a cambiarlas y optó por reciclar y recoger la basura que los turistas dejaban. Pero ¿quién se la iba a llevar? Es más, ¿a dónde llevarla? “Puse unas canecas para enseñarle a la gente, pero en lugar de depositar los residuos, las usaron para recoger agua”, cuenta.

Entonces vio la inevitable pobreza. En Tierra Bomba viven aproximadamente 11.000 personas, según el DANE. La isla cuenta con una Unidad Primaria de Atención (UPA) en Caño del Oro para urgencias menores. Los casos graves requieren traslado en lancha hacia la ciudad. Asimismo, tiene un colegio, que como los demás servicios es inestable. “Actualmente funciona, pero hace 2 años se derrumbó y duró todo ese tiempo cerrado. Recién abrió”, relata Pedro.

Ese contexto, agrega, “hace que la gente haga cosas que no están bien”. Por ejemplo, los primeros días en los que estuvo ahí, los locales intentaban quitarle sus cosas, lo intimidaban, de igual manera a los demás visitantes. Como no había autoridades, la Policía, afirma, “llegó hace 12 años”, no había control de ningún tipo.

“Hay personas que no son malas porque quieren ser malas, sino porque la vida, lamentablemente, los puso en esa situación donde no tienen padres, comida, estudio o ropa. Desde los cinco años están sobreviviendo en un ambiente hostil, por ende, aprenden a tomar licor, a buscarse su subsistencia”. Eso, dice Pedro Salazar, le enseñó un niño mientras caminaban y reflexionaban.

Amigos del Mar

La fundación ya ayudó a más de 3.500 niños. | Foto: Amigos del Mar Ampliar La fundación ya ayudó a más de 3.500 niños. | Foto: Amigos del Mar Cerrar

Con esa nueva mentalidad, y con la ayuda de cuatro amigos surfistas como él, cambió la razón social de Vista Heroica en 2016 por la de Amigos del Mar. Los turistas siguieron llegando, gente recomendada por anteriores viajeros. Seguían teniendo cama, techo, comida; también clima tropical y diversión, por supuesto, pero ahora había una condición para hospedarse allí: ayudar.

“Soy un caleño muy caribeño”, afirma Pedro entre risas. Además, es comunicador social y periodista, profesión que le ayudó a promocionar bien su nuevo enfoque: el turismo sostenible. Estando en esas se enteró que esta forma de viajar es muy popular en Europa y decidió enfocarse de lleno en ello.

Desde aquel año han recibido cerca de 2.000 viajeros y voluntarios de países como Dinamarca, Noruega o Suecia. Estas personas reciben entrenamiento para ser surfistas o, si tienen estancias extendidas, para ser instructores de surf.

También reciben formación en trabajo social, resolución de conflictos, ayuda humanitaria, pedagogía básica infantil, reciclaje y medio ambiente. “Les hacemos una entrevista antes de que vengan y yo, personalmente, les digo, se van a divertir, pero les aclaro que no es fácil. Es un trabajo comunitario: van a encontrarse niños que no han comido, casas por reparar, estudiantes a los que enseñar a recoger plástico en las playas”, dice el director.

Un modelo que quiere cambiar a Tierra Bomba

Pedro Salazar y Peter Ølbger, ingeniero de la empresa Nordic Solutions, evalúan prototipos de instrumentos procesdadores de agua. | Foto: Fundación Amigos del Mar Ampliar Pedro Salazar y Peter Ølbger, ingeniero de la empresa Nordic Solutions, evalúan prototipos de instrumentos procesdadores de agua. | Foto: Fundación Amigos del Mar Cerrar

Con las ganancias de las actividades que realizan han podido mejorar las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, anualmente realizan un festival de reciclaje en el que recorren distintas zonas de ese rincón del caribe, como Titipán, Puerto Caracol, Lorica, Islas de Rosario e Isla Fuerte, intercambiando electrodomésticos, útiles escolares, ropa o implementos de aseo por material reutilizable que luego se entrega a empresas procesadoras. “Hemos recuperado ya 190 toneladas”, afirma Salazar.

De igual manera, por medio del programa Olas Paz, con el que promueven la educación y el deporte entre los jóvenes, transforman algunos de esos materiales en productos deportivos como tablas de surf y elementos lúdicos.

Uno de los casos más memorables es el de Robert Córdoba Moncaris, tierrabombero de 25 años amante de los deportes acuáticos y de alto rendimiento. Gracias a Amigos del Mar, representó a su territorio en competencias nacionales y latinoamericanas ocupando el puesto uno del ranking de Colombia en Paddle Board Race y el cuarto en la Copa América SUP (Stand Up Paddle) en la categoría Sprint 100 metros. “Cambió mi vida, especialmente al enseñarme el valor de la disciplina, la responsabilidad y la constancia”, asevera.

Otro es el de María Castro Padilla, una voluntaria local que trabaja como cocinera principal en el comedor comunitario de la organización. “También le enseñó a los voluntarios y turistas nuestras recetas tradicionales”, cuenta con una enorme sonrisa mientras le sirve el almuerzo a cerca de 30 niños. Ella afirma que Pedro y su equipo le han ayudado a mejorar su vida y la de su familia.

Todas estas acciones, y otras más, hicieron que este año la fundación fuera reconocida con el premio Albert Ballin Global Environmental Award, otorgado por Hapag-Lloyd; la empresa naviera más grande del mundo, por su compromiso con la protección de los océanos.

Con los recursos obtenidos, Pedro va por su mayor ambición, el mayor tesoro de la humanidad: el agua, para una isla que, irónicamente, está rodeada de océano. “Con ese impulso (el del Albert Ballin), estamos buscando financiación con las embajadas de Dinamarca, Holanda y Alemania para poner una máquina que trate el agua del mar y la vuelva potable”.

Se trata de una misión personal, que a veces parece que lo supera. Sin embargo, Salazar está seguro de que hará todo lo necesario para conseguirla, pues entendió que sus acciones impactan y mejoran vidas. Esto, en un mundo que como él dice, “esta perdido en el individualismo, en el yo, en el solo me importo a mi mismo y nadie más”, uno en el que definitivamente se necesitan más voluntarios.