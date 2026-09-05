Gobierno impulsará reforma al Sistema General de Regalías

El Gobierno Nacional presentará a consideración del Congreso de la República, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un proyecto de ley para reformar el actual Sistema General de Regalías, de manera que permita poner en marcha las grandes obras de infraestructura que necesita el país, y evitar la atomización de recursos en pequeñas iniciativas.

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​Así lo anunció el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al intervenir este viernes en la Cumbre de Gobernadores que se lleva a cabo en Mompox, Bolívar.

El Mandatario explicó que desde 2012 se han aprobado más de 35 mil proyectos de regalías por cerca de 115 billones de pesos, y desde 2017 cerca de 80 por ciento de los proyectos ha tenido un valor inferior a un millón de dólares, mientras que solo el 1 por ciento supera los 20 millones de dólares de inversión.

“Esto nos muestra algo claro y evidente: ¿hasta qué punto la inversión de regalías se ha atomizado en miles de proyectos pequeños? Mi Gobierno tiene una visión diferente. Quiero recuperar la capacidad de financiar grandes proyectos que impacten y transformen verdaderamente la vida de los territorios. Debe pensarse, señores gobernadores, en proyectos de energía, transporte, agua potable, saneamiento básico, vivienda, agricultura y desarrollo rural", explicó el Jefe de Estado.

De acuerdo con el Presidente de la República, se trata de inversiones en proyectos que cierren brechas sociales, generen empleo y mejoren la competitividad de regiones enteras.

“Esto tiene que medirse por las obras terminadas, los servicios que llegan y los resultados concretos. Esa es la política que me gusta: la política grande, la de los kilómetros de vía, la del agua, la de los alcantarillados”, recalcó.

En este sentido, el Presidente De La Espriella dio instrucciones al DNP para que trabaje directamente con los gobernadores y ayude a convertir esos grandes proyectos en obras ejecutadas.

“Para los proyectos ordinarios habrá procedimientos más simples: proyectos tipo y un banco de iniciativas previamente estructuradas que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades de cada departamento”, indicó.

El Mandatario explicó que para avanzar en esta iniciativa es necesario aprovechar que la deuda total de departamentos y municipios es de menos del 2 por ciento del PIB.

“Eso nos abre la puerta para estudiar mecanismos prudentes de financiación de grandes proyectos de infraestructura e inversión productiva, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas territoriales. Cuenten con que mi Gobierno impulsará una política decidida de cofinanciación de grandes proyectos regionales que generen crecimiento, productividad y empleo”, afirmó el Mandatario.

​Apoyo a l​a reconstrucción

El Presidente de la República también habló sobre la necesidad de que los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan fortalecer sus ingresos propios para que avancen en la reconstrucción.

“Estos departamentos están enfrentando un enorme aumento del gasto, dificultades de liquidez y una reducción de su capacidad ordinaria de inversión. Por eso, el Gobierno Nacional promoverá instrumentos fiscales temporales que les permitan afrontar la reconstrucción con mayor margen de maniobra, como lo hemos hablado”, dijo.

El Presidente se refirió a la importancia de que los departamentos afectados puedan reorientar determinadas rentas de destinación específica, acceder a endeudamiento de largo plazo, utilizar vigencias futuras y efectuar desahorros del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales). Gracias a esa flexibilidad, podrán apalancar rápidamente los recursos que se requieren para la reconstrucción.

“En suma, señores gobernadores, la ecuación del Gobierno es sencilla: más descentralización, pero acompañada siempre de responsabilidad fiscal y capacidad de inversión. La autonomía debe verse reflejada en obras, crecimiento, empleo y mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas”, concluyó el Jefe de Estado.