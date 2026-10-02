Así ayuda Coca-Cola a cerrar brechas de acceso al agua potable en regiones vulnerables de Colombia

Claudia Vásquez, directora de TNC; Joaquín Caraballo, director Waste2Worth; Andrea Yáñez, directora ejecutiva del Fondo de Agua y Julián Felipe Segura, director del ecosistema ambiental de la Universidad EAN en el panel 2. | Foto: Caracol Radio

El Foro Territorios del Agua puso sobre la mesa la falta de cobertura de agua en distintos territorios de la nación, así como la falta de acceso a datos precisos y la necesidad de inversiones para garantizar la seguridad hídrica. También presentó soluciones viables que viene desarrollando Coca-Cola para garantizar el servicio en múltiples zonas del país.

Para Jaime Avellaneda, miembro de la Reserva Ecológica El Palmar, en el páramo de Chingaza, proteger el agua no es una tarea que pueda esperar. Su familia lleva años conservando de manera voluntaria zonas estratégicas de la cuenca alta del río Bogotá y, como él, otras comunidades han convertido la protección de los ecosistemas en una forma de garantizar el recurso para las próximas generaciones.

Su historia fue uno de los ejemplos que atravesó el Foro Territorios del Agua, realizado en la Universidad EAN y liderado por Coca-Cola Colombia, donde expertos, autoridades, academia, empresas y organizaciones sociales discutieron cómo responder a las brechas de seguridad hídrica del país.

El encuentro partió de una paradoja: Colombia tiene, en promedio, seis veces más agua por kilómetro cuadrado que el promedio mundial y tres veces más que América Latina, pero esa riqueza hídrica no siempre se traduce en cobertura ni en calidad del agua. El estudio El agua que queremos para Colombia, presentado durante el foro por el Observatorio de Mercadeo ODEM de la Universidad EAN, mostró que la abundancia no garantiza disponibilidad, calidad ni acceso equitativo: retos en los que debe trabajar el país.

Uno de esos principales problemas está en la ruralidad. Más de cinco millones de personas no tienen acceso al servicio de acueducto. Según datos de 2025 del DANE, solo el 17,1 % de los hogares rurales se abastece de un acueducto público, frente al 94,4 % de los hogares urbanos.

La discusión mostró que la brecha no puede explicarse únicamente por la falta de infraestructura. Jorge Alberto Escobar, director del Instituto Javeriano del Agua, sostuvo que muchas soluciones fracasan porque no consideran la relación de las comunidades, como la de Avellaneda, con el recurso. “El problema no está en la infraestructura, el problema está en esos códigos de atracción y gestión que no permiten que el acceso al agua salga bien”, señaló.

Ese planteamiento llevó a una de las temáticas centrales del foro: las respuestas deben construirse con las comunidades y desde los territorios. En ese sentido, las experiencias presentadas por Coca-Cola mostraron proyectos que combinan acceso, conservación, restauración, infraestructura y participación comunitaria, con la intención de que las soluciones tengan continuidad una vez finalizada la intervención inicial.

De las cifras a las soluciones en los territorios

Valentina Ortiz, jefe de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA e Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela. | Foto: Caracol Radio Ampliar Valentina Ortiz, jefe de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA e Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Uno de los ejemplos fue Agua Viva, iniciativa desarrollada junto al Fondo de Agua Agua Somos y comunidades rurales de La Calera. El proyecto contempla filtros domiciliarios y comunitarios que beneficiarán a 510 familias. Los filtros comunitarios pueden procesar entre 600 y 1.000 litros por hora, mientras los domiciliarios producen entre 350 y 500 litros diarios y tienen una vida útil de hasta 10 años.

El modelo parte de la participación comunitaria. Antes de la entrega de los filtros se realizó una mesa de gobernanza con cerca de 60 personas de las veredas Santa Helena, Buenos Aires y Epifanía. Fueron las propias poblaciones las que participaron en la construcción del proyecto, una metodología que Coca-Cola identificó como clave para garantizar la apropiación y sostenibilidad de las soluciones.

Otro frente es Agua por el Futuro, programa enfocado en la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos de la cuenca alta del río Bogotá. Actualmente contribuye a la conservación de 1.590 hectáreas de ecosistemas estratégicos de alta montaña, incluyendo procesos de mantenimiento y monitoreo en 1.370 hectáreas previamente vinculadas y la incorporación de 220 nuevas hectáreas de conservación en 2025. El programa tiene presencia en municipios como La Calera, Guasca, Villapinzón, Tocancipá, Usme y Gachetá.

Entre las acciones que se adelantan están la restauración ecológica, la protección de nacimientos de agua, las cercas vivas, el monitoreo ambiental, los sistemas de recolección de agua lluvia y el acompañamiento técnico a las comunidades vinculadas.

Expertos, académicos, lideres empresariales y de la sociedad civil de dieron cita en la Universidad EAN para hablar del futuro del agua en Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Expertos, académicos, lideres empresariales y de la sociedad civil de dieron cita en la Universidad EAN para hablar del futuro del agua en Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

A esto se suman cinco plantas potabilizadoras desarrolladas junto a la Fundación Solidaridad por Colombia en Istmina y Tadó, Chocó; Leticia, Amazonas; Mocoa, Putumayo, y Manaure, La Guajira. En conjunto, tienen una capacidad potencial de potabilización superior a 54 millones de litros de agua al año y pueden beneficiar a más de 4.600 personas.

Solo en Istmina, la planta potabilizadora tiene una capacidad de 10,8 millones de litros al año, unos 29.600 litros diarios, y puede beneficiar a 1.345 personas del municipio.

En complemento, el foro también destacó que el acceso al agua tiene efectos que van más allá del consumo. En comunidades rurales, la falta del recurso puede comprometer la producción agrícola, la crianza de animales y la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Por eso, Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, subrayó que “el agua potable puede convertirse en un motor de oportunidades y continuidad educativa”, pero aclaró que debe trabajarse en ello con constancia.

Una labor que ayuda en las emergencias

El encuentro también abordó la respuesta ante emergencias. Según lo presentado por Valentina Ortiz, jefe de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA, el vehículo potabilizador del Sistema Coca-Cola lleva más de 15 años atendiendo inundaciones, sequías y sismos. Este programa, indicó, ha entregado más de 17 millones de litros de agua y beneficiado a más de 850.000 familias en más de 30 emergencias.

Por eso, para complementar ese esfuerzo, tras el terremoto del 10 de agosto, explicó, la compañía entregó, gracias a la Fundación Coca-Cola, más de 180.000 litros de hidratación, 30.000 comidas calientes, benefició a 4.000 personas con kits de higiene y agua potable y movilizó más de 290 toneladas de ayuda humanitaria.

“Coca-Cola siempre está dispuesta a ayudar y escuchar a la gente para construir acciones que nos beneficien a todos”, dijo Ortiz.

Seguridad hídrica, datos e inversión

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Daniela Puerta, directora de Comunicaciones de Coca-Cola Company México; Natalia Acero, directora de la oficina de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y María Mónica Ruíz, directora de consultoría especializada en sostenibilidad en el panel 3. | Foto: Caracol Radio Ampliar Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Daniela Puerta, directora de Comunicaciones de Coca-Cola Company México; Natalia Acero, directora de la oficina de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y María Mónica Ruíz, directora de consultoría especializada en sostenibilidad en el panel 3. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Territorios del Agua también puso el foco en la necesidad de mejorar la información disponible. Durante el panel Agua, territorio y bienestar, los participantes señalaron que existen inconsistencias entre las cifras oficiales de cobertura de agua en territorios como Manaure y las que registra la academia.

Para los expertos, planear inversiones con datos contradictorios dificulta identificar las verdaderas brechas y establecer prioridades. Para resolver ese problema, Andrea Yañez, directora ejecutiva del Fondo de Agua “Agua Somos”, puso como ejemplo el desarrollo de Puerta Capital, un mecanismo pensado para financiar acueductos veredales que se diseñó cruzando datos con las poblaciones para garantizar su asertividad.

“De los 70 acueductos considerados inicialmente, 40 ya fueron seleccionados y cinco de esos ya están en fase de ejecución actualmente. La propuesta busca encontrar mecanismos de retorno que permitan sostener las inversiones en el tiempo”, sostuvo Yañez.

El tamaño del reto también se refleja en los recursos necesarios. Según el Ministerio de Vivienda, para cerrar las diferentes brechas de agua potable y saneamiento básico en Colombia se requieren alrededor de COP 126 billones. Esto incluye inversiones para la expansión y reposición de infraestructura de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como gestión de información, fortalecimiento de capacidades institucionales y administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

Por ende, el desafío también implica mirar hacia las propias operaciones de las compañías. Isabel González señaló que uno de los principales aprendizajes del Sistema Coca-Cola ha sido la necesidad de anticiparse y avanzar en el uso eficiente del recurso hídrico. En ese frente, destacó que la planta de Tocancipá es la planta con la mejor eficiencia del recurso hídrico a nivel mundial dentro del Sistema Coca-Cola.

Además, explicó que la multinacional viene implementando otras medidas en los últimos años como la lubricación seca, que ha permitido reducir el consumo de agua durante la operación en sus plantas

El futuro del agua en Colombia

Haidy Moreno, líder del Observatorio de Mercadeo ODEM de la Universidad EAN. | Foto: Caracol Radio Ampliar Haidy Moreno, líder del Observatorio de Mercadeo ODEM de la Universidad EAN. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La urgencia aumenta ante los escenarios climáticos. En el último panel, Innovación y Acción Colectiva, Natalia Acero, directora de la oficina de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, advirtió sobre la presión que ejercerá el fenómeno de El Niño en la red de abastecimiento, por lo que planteó fortalecer el Programa Nacional de Seguridad Hídrica, con cuatro pilares: conocimiento, gobernanza, inversión y mecanismos financieros.

Asimismo, puso sobre la mesa el reúso de aguas tratadas para procesos industriales como una vía para reducir la presión sobre el agua potable y la consolidación de iniciativas que integren la participación de múltiples actores que aporten en el fortalecimiento del sistema.

Afirmación que fue apoyada por Brigitte Baptiste, rectora de EAN. “La adaptación es, ante todo, la construcción de acuerdos colectivos para priorizar inversiones de recursos escasos para responder a esos escenarios inciertos”, dijo.

Sin embargo, para lograr esa integración aún falta mucho por hacer. Haidy Moreno, líder de ODEM, aseguró que Colombia enfrenta un problema de gobernanza que afecta la disponibilidad del recurso. Según lo manifestó, el país requiere integrar seis prioridades que a la fecha no ha podido conciliar del todo: gobernanza territorial, datos, saneamiento circular, gestión comunitaria, infraestructura natural y balance hídrico y transición.

De acuerdo con la experta y las líderes de Coca-Cola presentes, si bien está demostrado que las alternativas que mejoran la cobertura de los servicios básicos funcionan mejor cuando se involucra a las comunidades, tal como en el caso de El Palmar y Jaime Avellaneda, es esencial que a esa labor se unan otros actores que impulsen las iniciativas, aporten recursos y trabajo en equipo para que las respuestas sean escalables y sostenibles en el tiempo.

A este enfoque se suman nuevas acciones para mitigar los efectos de la reducción de las lluvias y evitar el desabastecimiento en comunidades vulnerables. Junto con Agua Somos, el Sistema Coca-Cola apoyará a 175 familias de Tocancipá y La Calera, priorizadas a partir de diagnósticos técnicos y de sus condiciones de vulnerabilidad frente al fenómeno de El Niño.

Por su parte, en La Calera, se contempla la entrega de 122 carrotanques durante los próximos meses, mientras que en Tocancipá se prevé entregar 65 tanques de 1.000 litros para fortalecer la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, se dispondrán carrotanques de agua potable para abastecer a estas comunidades durante seis meses.

También se entregaran 13 acueductos veredales en Sesquilé, Tocancipá, Villapinzón y La Calera. Para ello se realizarán convocatorias locales que permitan identificar las necesidades de agua potable de las zonas y de los diferentes acueductos, además de diagnósticos para definir planes de acción e inversiones orientadas a mejorar el acceso al recurso.

Con todo, la apuesta planteada en el Foro Territorios del Agua fue, en definitiva, pasar de administrar las crisis a anticiparlas. Eso implica proteger las fuentes, mejorar la información, financiar soluciones de largo plazo y reconocer que cada territorio tiene una relación distinta con el agua. “La seguridad hídrica se construye cuando el territorio puede gobernar, proteger y compartir el agua con evidencia, capacidad y sobre todo legitimidad”, concluyó Daniela Puerta, directora de Comunicaciones de Coca-Cola Company México.