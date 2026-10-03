Aspersión aérea de cultivos ilícitos: INS aún no da su concepto de salud

El Instituto Nacional de Salud aseguró que todavía necesita información técnica y científica para evaluar los posibles efectos de del glufosinato de amonio en la población.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que todavía no ha emitido el concepto previo en salud sobre el plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio. La precisión se conoce en medio del proceso que adelantan las autoridades para evaluar la puesta en marcha de este mecanismo, que ha generado debate por sus posibles efectos sobre la población y el ambiente.

El INS explicó que antes de pronunciarse necesita recibir y analizar la información técnica y científica que permita determinar los posibles riesgos para la salud. Entre otros aspectos, deberá estudiar los efectos que podrían producir la sustancia y su formulación, teniendo en cuenta cómo se aplicaría y las distintas formas en las que las personas podrían entrar en contacto con ella.

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El Instituto aclaró que su participación en este proceso es técnica y científica. Es decir, su función consiste en evaluar la información disponible y aportar evidencia para establecer los posibles impactos en salud pública. La entidad señaló que continuará trabajando con las autoridades involucradas para obtener los elementos necesarios y, posteriormente, emitir un concepto independiente y sustentado.

La decisión sobre la implementación del piloto corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con sus competencias. El proceso también ha tenido actuaciones de otras autoridades, la Policía Antinarcóticos solicitó a la ANLA la aprobación del protocolo para un piloto que contempla hasta 1.000 hectáreas, mientras que decisiones judiciales han mantenido suspendidas temporalmente actividades de aspersión con glufosinato en Putumayo.

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Con esta aclaración, el INS enfatizó que todavía no existe un pronunciamiento sanitario suyo que respalde o descarte los posibles efectos del glufosinato de amonio en el marco del piloto. La entidad reiteró que su concepto deberá construirse a partir de evidencia científica y de la información específica sobre las condiciones en las que eventualmente se realizaría la aspersión.