Quedó fijada la hoja de ruta para la reactivación económica del Valle: evalúan un día sin IVA

En medio de una reunión con autoridades departamentales y más de 30 empresarios, el Gobierno activó la hoja de ruta para la reactivación económica del Valle del Cauca, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La apuesta que presentó en Cali el vicepresidente José Manuel Restrepo, contempla evaluar la posibilidad de realizar un día sin IVA, la reducción del impuesto de industria y comercio y la urgencia de destrabar la vía Mulaló–Loboguerrero.

En la reunión, en la que también participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, pusieron sobre la mesa la propuesta de convertir al Valle del Cauca en un piloto nacional para la reducción de trámites para las empresas.

Además, exaltaron la importancia de impulsar el puerto de Buenaventura para fomentar la competitividad regional.