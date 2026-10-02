Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 oct 2026 Actualizado 23:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Quedó fijada la hoja de ruta para la reactivación económica del Valle: evalúan un día sin IVA

El Gobierno plantea varias posibilidades para reactivar la economía de la región.

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images / Europa Press News

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

En medio de una reunión con autoridades departamentales y más de 30 empresarios, el Gobierno activó la hoja de ruta para la reactivación económica del Valle del Cauca, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La apuesta que presentó en Cali el vicepresidente José Manuel Restrepo, contempla evaluar la posibilidad de realizar un día sin IVA, la reducción del impuesto de industria y comercio y la urgencia de destrabar la vía Mulaló–Loboguerrero.

En la reunión, en la que también participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, pusieron sobre la mesa la propuesta de convertir al Valle del Cauca en un piloto nacional para la reducción de trámites para las empresas.

Además, exaltaron la importancia de impulsar el puerto de Buenaventura para fomentar la competitividad regional.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado