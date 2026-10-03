Coosalud autorizó más de 19.000 cirugías en su primer mes de intervención

Coosalud autorizó 19.348 cirugías entre el 28 de agosto y el 29 de septiembre de 2026, durante el primer mes de gestión de Felipe Molina Correa como agente especial interventor de la EPS. Según la entidad, el proceso se concentró especialmente en procedimientos que llevaban tiempo pendientes y en pacientes que requerían atención de alta complejidad.

Uno de los casos reportados corresponde a un paciente con cardiopatía en Bucaramanga, Santander, a quien se autorizó una cirugía cardiovascular cuyo costo supera los 500 millones de pesos. Para la EPS, este tipo de procedimientos refleja el nivel de atención que debe garantizar a sus más de 3,3 millones de afiliados, incluso en medio de las dificultades administrativas y financieras que atraviesa la entidad.

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Molina aseguró que el objetivo es mantener el ritmo de autorizaciones y evitar que los problemas internos terminen afectando el acceso de los usuarios a los servicios de salud. “Detrás de cada autorización hay un usuario y una familia esperando una respuesta”, también señaló que la gestión estará acompañada de seguimiento y publicación periódica de resultados.

El anuncio se conoce después de que Coosalud reportara un giro superior a un billón de pesos a su red prestadora, recursos que, según la EPS, han contribuido a reactivar servicios en diferentes regiones. La entidad reconoce que aún tiene obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y proveedores, y plantea como parte de su plan de trabajo avanzar en esos pagos bajo criterios de seguimiento y transparencia.

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Durante las próximas semanas, Coosalud prevé continuar con auditorías sobre la atención de sus afiliados y divulgar información sobre autorizaciones, pagos a prestadores y reducción de PQRD y tutelas. Los usuarios pueden consultar el estado de sus autorizaciones en el portal de la EPS. La entidad también recuerda que no utiliza intermediarios y que cualquier cobro para agilizar una autorización debe ser reportado a transparencia@coosalud.com.