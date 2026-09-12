ANI anuncia plan de choque para agilizar 553 trámites de infraestructura
La Agencia Nacional de Infraestructura pondrá en marcha desde el 14 de septiembre una estrategia para acelerar permisos relacionados con vías, ferrocarriles y servicios públicos esenciales.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunció un plan de choque para destrabar 553 trámites que actualmente están en curso y acelerar los permisos de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial y férrea bajo su responsabilidad. La medida comenzará a aplicarse este lunes 14 de septiembre.
Lea también: 140 familias de La Nohora, en Villavicencio, recibieron títulos de propiedad a través de MinVivienda
La prioridad estará en las solicitudes relacionadas con servicios públicos esenciales como acueducto, alcantarillado, gas y energía, debido al impacto que tienen estos proyectos en las comunidades. De acuerdo con la entidad, las obras asociadas a estos permisos pueden beneficiar a más de 15 millones de personas en 11 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Huila, Cesar y Cauca.
El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, aseguró que encontró expedientes que llevaban hasta dos años sin avances. “Encontré en la entidad 553 trámites en curso, algunos engavetados hace 2 años”, afirmó. La entidad busca aumentar su capacidad de respuesta y reducir el tiempo que toman procesos como la expedición de resoluciones, la aprobación de pólizas y el cierre de expedientes.
Entérese: Colombia refuerza controles sanitarios para impulsar exportaciones de pollo y cerdo
La estrategia tendrá seguimiento semanal e indicadores de gestión, con el propósito de verificar que las solicitudes avancen hasta su conclusión. La ANI sostiene que la medida busca mejorar la eficiencia y transparencia de estos procesos y facilitar el desarrollo de proyectos que permitan ampliar o mejorar la prestación de servicios públicos en diferentes regiones del país.