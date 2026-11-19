El Banco Europeo de Inversiones (BEI) realizó en Bogotá un encuentro institucional con representantes del sector público, empresas, instituciones financieras y socios europeos con el propósito de dialogar sobre oportunidades de colaboración y financiación de proyectos estratégicos en Colombia. La reunión contó con la participación de Martín Corredera Silván, representante regional tras la relación de cooperación que el banco mantiene con el país.

BEI ha destinado más de USD 20.000 millones a financiación en América Latina y el Caribe

A parte de esta financiación , han respaldado más de 350 proyectos en 30 países. En 2025, formalizó 1.800 millones de euros para iniciativas en la región. Sus operaciones en América Latina comenzaron en 1993 y en el Caribe en 1978. Desde 2019, Bogotá es su oficina regional para América Latina.

En Colombia, la entidad participa en proyectos relacionados con infraestructura, energía y salud. Entre ellos se encuentra la primera línea del Metro de Bogotá, para la cual comprometió USD 480 millones. La infraestructura, de aproximadamente 24 kilómetros, está concebida para contribuir a mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión y la contaminación.

En materia energética, el BEI comprometió hasta USD 500 millones entre 2024 y 2025 para apoyar proyectos de generación solar y expansión y modernización de redes de distribución eléctrica de Enel Colombia. Las iniciativas Guayepo III y Atlántico suman una capacidad aproximada de 486 megavatios.

En el sector de salud y biotecnología, en septiembre de 2026, el banco firmó con VaxThera un préstamo venture de EUR 15 millones, correspondiente a la primera partida de un paquete de EUR 35 millones aprobado para desarrollar capacidades de investigación, fabricación y producción de vacunas y productos biológicos en el país.

Estas iniciativas se relacionan con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que busca movilizar inversiones en áreas como conectividad, transporte, energía, transformación digital, salud y educación, mediante alianzas con países socios.

¿Cuáles son los planes del BEI en 2027 para Colombia?

De cara a 2027, el BEI asumirá la presidencia del grupo de bancos multilaterales de desarrollo. La presidenta de la entidad, Nadia Calviño, ha planteado como prioridades reafirmar el papel del multilateralismo y el compromiso europeo con un orden internacional basado en la paz, la confianza y el respeto mutuo.

Finalmente, el encuentro se realizó en el marco de la agenda de cooperación financiera entre Colombia, el BEI, la Unión Europea y permitió abordar perspectivas de inversión y áreas de colaboración en proyectos de interés para el país.