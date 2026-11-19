K-Pop World Festival 2026: 15 finalistas representarán a Colombia en Corea del Sur
Los mejores exponentes nacionales de canto y baile del fenómeno musical coreano se reunirán en competencia con Bogotá cómo escenario; conozca todos los detalles aquí
El fenómeno del K-pop sigue ganando terreno en Colombia y el talento de sus seguidores llega a una tarima.
El K-Pop World Festival llega para sacar a los 15 mejores talentos de diferentes regiones del país con un mismo propósito: conquistar el escenario con su capacidad artística y poder llegar a la final internacional en Changwon, Corea del Sur.
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K-Pop World Festival 2026, más de 10 años de trayectoria
En 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, junto a la cadena pública KBS, decidió crear el festival.
El festival disputa eliminatorias en diferentes países del mundo para encontrar representantes que puedan llegar a su final culminante en Corea del Sur.
Desde el 2015 se desarrolla esta convocatoria en Colombia, y se ha convertido en un evento de encuentro para los fanáticos de la cultura coreana.
Fecha y hora del K-Pop World Festival 2026
Este año, cerca de 120 personas se inscribieron en las categorías de canto y baile, concursantes de las ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta.
Para esta edición, el K-Pop World Festival se llevará a cabo el 21 de noviembre en el edificio G de la Universidad del Externado de Colombia.
La entrada será gratuita con registro previo hasta completar el aforo; el evento será de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.
Este año el evento contará con la presencia de Zion Hwang, influencer coreano, quien participará como presentador.
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