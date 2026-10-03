Procuraduría activó agencias especiales por presuntos abusos de menores en Cali

Justicia

La Procuraduría General de la Nación activó dos agencias especiales en Cali, Valle del Cauca, tras las denuncias sobre presuntas vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El primer caso se relaciona con el presunto abuso sexual de una niña de 9 años, que se habría conocido por el contenido hallado en un celular hurtado y que habría sido difundido por la persona que lo robó.

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La agencia especial contempla la vigilancia e intervención ante el ICBF y las demás autoridades competentes, con el fin de verificar las medidas de protección y restablecimiento de derechos, la atención en salud, el acceso a la justicia y la activación de las rutas correspondientes.

El segundo caso se presentó tras las denuncias sobre el supuesto maltrato y uso de medidas de contención física contra niños en un centro de estimulación sensorial de Cali.

Por esto, la Procuraduría solicitó verificar las condiciones en las que se habrían presentado los hechos y la garantía de los derechos de los menores.

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Precisamente, el encargado de hacer seguimiento a las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan será el Procurador Judicial.

“Con estas actuaciones, el ente de control busca verificar que las autoridades competentes adelanten las acciones necesarias para garantizar la protección integral y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes presuntamente involucrados”, señaló el Ministerio Público.