La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta cuestionamientos sobre la autenticidad de sus credenciales académicas y profesionales.

Por ejemplo, pese a que la representante tiene tarejta profesional, Caracol Radio verificó en el sistema del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) y no encontró un certificado de vigencia ni de antecedentes disciplinarios asociado a la congresista.

A esto se suma una comunicación de la Universidad Nacional de Colombia que asegura que no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín y que el registro del diploma presentado no fue expedido por esa institución.

¿Cómo comenzó la controversia?

Los cuestionamientos sobre las credenciales de la representante surgieron en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, el pasado 17 de noviembre, cuando Estrada protagonizó un cruce con el canciller Omar Bula.

Durante su intervención, la congresista cuestionó al funcionario y afirmó que el magnesio no es una tierra rara, sino un material alcalinotérreo. Sin embargo, el canciller respondió que se había referido al manganeso y no al magnesio.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso”, le dijo Bula, quien también corrigió a la congresista por el uso de la palabra “inrresponsabilidad”.

El episodio generó comentarios y cuestionamientos sobre la formación académica de la representante. Posteriormente, comenzaron a circular señalamientos sobre la autenticidad de su tarjeta profesional y su título universitario.

Universidad Nacional desconoce el diploma

La controversia tomó otra dimensión tras conocerse una carta de la Universidad Nacional, fechada el 23 de octubre de 2025 y dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

La comunicación responde a una solicitud de verificación del título de Ingeniera de Minas y Metalurgia que, según el documento presentado, Luz Verónica Estrada Holguín habría obtenido el 16 de noviembre de 2021.

En la carta, firmada por María Zuly Zuluaga Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la Universidad Nacional en Medellín, se señala que, después de revisar los archivos físicos y digitales, no se encontró ningún registro que acreditara a la congresista como egresada de ese programa académico.

Además, la institución fue enfática frente al documento presentado ante el organismo profesional:

“La copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, señala la comunicación.

La Universidad Nacional también advirtió que pondría esta información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por una presunta falsedad en documento público.

La tarjeta profesional también está bajo cuestionamiento

A la controversia se suma una fotografía en la que aparece Verónica Estrada con una tarjeta profesional que supuestamente acreditaría su condición de ingeniera.

Sin embargo, Caracol Radio realizó una verificación directamente en el sistema del COPNIA y no encontró certificado de vigencia ni de antecedentes disciplinarios de la representante.

Vale la pena resaltar que COPNIA es el organismo encargado de expedir las matrículas profesionales que acreditan la habilitación para ejercer la ingeniería en Colombia.