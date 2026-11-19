Imágen de fondo tomada de Getty imagenes (Crédito: Dean Mouhtaropoulos - FIFA / Colaborador) // Cartel tomado de IG (Crédito: tuboleta)

Bogotá se prepara para una noche dedicada al vallenato. Este sábado 21 de noviembre de 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá el concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, un espacio que reunirá a varios cantantes y agrupaciones que han sido parte de la historia de este género musical en Colombia.

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¿Cuándo es el concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín?

El concierto se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 2026, con la siguiente programación:

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. Hora de inicio: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Apertura de puertas: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Edad mínima de ingreso: 18 años.

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¿Qué artistas estarán en Juntos de Nuevo – Misión Campín?

Según lo anunciado, el evento reúne a nueve artistas y agrupaciones representativas del vallenato romántico, entre ellos:

Jean Carlos Centeno: reconocido por su trayectoria como vocalista del Binomio de Oro y por canciones que se convirtieron en referentes del vallenato sentimental.

reconocido por su trayectoria como vocalista del Binomio de Oro y por canciones que se convirtieron en referentes del vallenato sentimental. Alex Manga: una de las voces asociadas con clásicos del género y con una amplia trayectoria como intérprete.

una de las voces asociadas con clásicos del género y con una amplia trayectoria como intérprete. Binomio de Oro: agrupación histórica del vallenato, con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

agrupación histórica del vallenato, con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Nelson Velásquez: cantante reconocido por su interpretación de éxitos del vallenato romántico.

cantante reconocido por su interpretación de éxitos del vallenato romántico. Hebert Vargas: intérprete de canciones de despecho y amor que mantienen presencia en serenatas y reuniones.

intérprete de canciones de despecho y amor que mantienen presencia en serenatas y reuniones. Miguel Morales: una de las voces representativas de la época dorada del vallenato sentimental.

una de las voces representativas de la época dorada del vallenato sentimental. Daniel Calderón y Los Gigantes: agrupación que representa una etapa más contemporánea del vallenato romántico.

agrupación que representa una etapa más contemporánea del vallenato romántico. Amin Martínez: cantante que hará parte del encuentro musical.

cantante que hará parte del encuentro musical. Alex Martínez: otro de los artistas incluidos en la programación, y que hace referencia futuro del género.

La idea del espectáculo es reunir diferentes etapas del género en un mismo escenario, con repertorios que han acompañado y acompañaran a los seguidores del vallenato.

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¿Dónde comprar las entradas para el concierto ‘Juntos de Nuevo – Misión Campín’?

La mayoría de las localidades para el concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín ya se encuentran agotadas. Actualmente, la única opción disponible es la localidad de Invitados Especiales, que cuenta con dos modalidades de compra:

Invitados Especiales (palco para 10 personas): $9.600.000, precio full.

$9.600.000, precio full. Invitados Especiales individual: $960.000, precio full por persona.

Las personas interesadas en asistir pueden consultar la disponibilidad y adquirir sus entradas a través de la página oficial de Tuboleta.

Es importante tener presente que el ingreso está habilitado únicamente para mayores de 18 años. Además, las localidades de palcos cuentan con silletería numerada, mientras que las demás tienen modalidad de admisión general, de acuerdo con las condiciones publicadas por Tuboleta.

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