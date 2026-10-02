Viernes 2 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En el instituto Génova, Quindío en alianza con el Sena los estudiantes son formados en barismo y producen su propio café. Foto: Adrián Trejos, autorizada por las directivas del colegio

Armenia

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Menor de 17 años confesó que disparó contra exalcalde ‘Jhon Calzones’, el crimen del exmandatario de Yopal (Casanare), al parecer, fue ordenado desde una cárcel.

El menor de 17 años que sería oriundo de Armenia, Quindío habría disparado en varias oportunidades contra el exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, admitió su responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 29 de septiembre.

Ante un juez de Control de Garantías, una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor los aceptó.

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“El joven se habría trasladado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima. Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas”, explicó la Fiscalía.

El adolescente deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, según lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

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El Grupo GAULA de la Policía Quindío captura en Bogotá, a mujer requerida por concierto para delinquir y extorsión agravada

De acuerdo con la investigación, la capturada estaría presuntamente vinculada a una estructura delincuencial y cumpliría funciones como dinamizadora y encargada de la distribución de las exigencias extorsivas, dentro del accionar del grupo.

Más información Jueves 1 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La orden judicial se encuentra relacionada con hechos investigados por el delito de extorsión agravada. Con esta captura, las autoridades avanzan en las acciones orientadas a afectar la capacidad operativa de la estructura involucrada y contrarrestar este fenómeno delictivo.

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Un motociclista muerto deja como saldo siniestro vial en las últimas horas en el Quindío

El accidente de tránsito se registró en la noche de ayer jueves 1 de octubre en la vía que comunica a Montenegro con Armenia, donde se vio involucrado un vehículo particular de placas CEN 220 y una motocicleta de placas IVI 24D

Desafortunadamente el motociclista murió en el lugar de los hechos luego de chocar contra el automotor provocando congestión vial en el momento del siniestro, aún no se conoce la identidad de la persona fallecida.

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El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, dejó sin efecto el incremento de $46 por galón en el precio de la gasolina corriente que estaba previsto para octubre de 2026. Esta decisión fue adoptada tras una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

Según los ministerios, acatan la instrucción presidencial y revierten el aumento de octubre en la gasolina que estaba relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Dicho ajuste se había tramitado como un componente de la fórmula que tendría efectos automáticos sobre el precio al público.

La decisión establece que el incremento no será trasladado a los consumidores, mientras se mantiene el reconocimiento económico a los productores de etanol. Para cubrir esta diferencia, el Gobierno Nacional asumirá $8.300 millones durante octubre como subsidio a los usuarios.

El Gobierno también confirmó que el ACPM permanecerá sin cambios, manteniendo la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto.

La administración señaló además que buscará una solución permanente frente al incremento del precio internacional del petróleo y sus efectos sobre la gasolina. Además, aseguró que las futuras decisiones que afecten el bolsillo de los ciudadanos deberán contar con una explicación clara y pública

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La Defensa Civil solicitó a los alcaldes y gobernadores del país fortalecer las brigadas forestales con el fin de atender las emergencias por el Fenómeno de El Niño

A pesar de las lluvias que se han registrado en los últimos días, la alerta por el Fenómeno de El Niño continúa en las diferentes regiones del país relacionadas con los incendios de cobertura vegetal y forestales.

El director general de la Defensa Civil Colombiana, Jorge Humberto Jerez evidenció la problemática que se vive como fue lo ocurrido en Villa de Leyva donde un incendio forestal consumió varias hectáreas y amenazaba con llegar a la zona urbana.

Enfatizó que desde la Defensa Civil están brindando el apoyo correspondiente como es el de las brigadas forestales por eso dijo el llamado es a los alcaldes de los diferentes municipios del país para que aporten materiales que fortalezcan dichas brigadas.

Asimismo, dio a conocer que más allá de la intervención que pueden realizar como organismos de socorro está el apoyo ciudadano como evitar quemas que pueden desencadenar emergencias de grandes proporciones como ya ha ocurrido en varias zonas del país.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, a través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental URIA, hizo un llamado a la comunidad a proteger los afluentes hídricos y evitar la instalación de barreras, trinchos u otras estructuras que puedan alterar el curso natural del agua.

El llamado se realizó luego de la atención de una denuncia ciudadana en el sector de Quebrada Negra, a la altura de la quebrada La Venada, en Calarcá, donde se adelantó una visita conjunta con la Alcaldía Municipal, a través del grupo de Espacio Público de la Secretaría de Gobierno, la Policía Ambiental y la URIA de la CRQ.

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron la instalación de barreras sobre el cauce de la quebrada, elaboradas con guaduas, plásticos y estopas, elementos que impedían el normal paso del agua y alteraban la dinámica natural del afluente.

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La Corporación señaló que este tipo de intervenciones puede afectar de manera significativa los ecosistemas acuáticos y modificar las condiciones ambientales de los cuerpos de agua.

Asimismo, advirtió que, debido a las lluvias registradas durante los últimos días, cualquier elemento instalado dentro del cauce puede convertirse en material de arrastre, generando acumulaciones, represamientos y desbordamientos.

Por esta razón, la CRQ reiteró el llamado a la ciudadanía a abstenerse de intervenir los cauces y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para los recursos naturales y las comunidades ubicadas aguas abajo.

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Empresas Públicas de Armenia EPA en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD), realizó una jornada de sensibilización dirigida a funcionarios de diferentes lavaderos de vehículos de la ciudad, con el propósito de socializar las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y las medidas establecidas para hacer frente a sus posibles efectos.

Durante las visitas, se dieron a conocer las disposiciones contempladas en el Decreto 224 de 2023 de la Alcaldía de Armenia, orientadas al uso eficiente y responsable del recurso hídrico.

Asimismo, brindaron recomendaciones para fortalecer las buenas prácticas en el desarrollo de las actividades comerciales y reducir el desperdicio de agua, especialmente ante escenarios de variabilidad climática que pueden afectar su disponibilidad.

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Miguel Grisales denuncia riesgo de asfixia financiera de la Uniquindío

De $ 26.299 millones asignados en 2026 a apenas $ 1.849 millones identificados para gratuidad en el presupuesto regionalizado inicial de 2027, según advirtió el representante a la Cámara del Quindío por el movimiento Pacto Histórico.

Se trata de una diferencia de $ 24.450 millones, cercana al 93 %, que prende las alarmas sobre la financiación de la gratuidad para los más de 17.000 estudiantes de la universidad pública del departamento. La cifra de 2027 es preliminar e indicativa y requiere que el Gobierno Nacional aclare cuál será la asignación efectiva.

Esta alerta surge en plena discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, que actualmente se tramita en el Congreso de la República.

La magnitud de esta diferencia preocupa especialmente por sus posibles efectos sobre la gratuidad universitaria. A este escenario financiero se suman las graves afectaciones que dejó el terremoto en su infraestructura, aumentando las necesidades económicas de una institución fundamental para el acceso a la educación superior en el Quindío.

Grisales exigió al Gobierno Nacional explicar cómo garantizará la gratuidad universitaria frente a las cifras conocidas y de dónde saldrán los recursos que necesita la Universidad del Quindío para sostener su funcionamiento y recuperación. Para el representante, las cifras plantean un riesgo de asfixia financiera que requiere respuestas concretas antes de aprobar el presupuesto.

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Autoridades del Quindío articulan acciones para garantizar una temporada de receso segura

Con la mirada puesta en la semana de receso escolar, el Quindío fortalece desde ahora su estrategia para recibir a visitantes y garantizar condiciones de seguridad y movilidad en los municipios del departamento.

Para ello, este viernes 2 de octubre se realizará el II Comité Ordinario de Seguridad Turística Departamental 2026, liderado por la Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Turismo, Industria y Comercio, con la participación de autoridades, Alcaldías, organismos de seguridad, socorro y representantes del sector turístico.

Con esta articulación entre los sectores público y privado, el Gobierno del Quindío, bajo el liderazgo del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, continúa trabajando en la preparación del territorio para las temporadas de mayor afluencia turística.

La apuesta es generar condiciones que permitan disfrutar de manera segura y tranquila de los atractivos del departamento, fortaleciendo al Quindío, Corazón de Colombia, como un destino preparado para recibir a propios y visitantes, bajo la consigna “Juntos reactivamos el Quindío”.

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Tres billones de pesos costaría la reconstrucción del departamento del Quindío afectado por el terremoto para intervenir la infraestructura pública, educativa, hospitalaria y viviendas de quienes fueron afectados por el sismo del 10 de agosto.

En el salón Exgobernadores del Centro Administrativo Departamental, el Gobierno del Quindío logró la aprobación del Plan de Acción Específico Departamental (PAE Quindío) durante la sesión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La jornada fue liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, con la presencia de la UNGRD, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la CRQ y la Defensa Civil, logrando la aprobación del documento con 11 votos positivos de 14 posibles.

El Plan de Acción Específico quedó formalmente aforado en más de 3 billones de pesos, monto en el que quedo establecido el costo de la reconstrucción del departamento.

El secretario de Planeación Departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, destacó que, de ser destinados estos recursos por parte del Gobierno Nacional, se podrían cubrir las líneas de intervención en infraestructura pública, educativa, hospitalaria y viviendas de quienes fueron afectados por el sismo del 10 de agosto.

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Con la aprobación de este documento en el Consejo Departamental, el Quindío cumple con el cronograma técnico para radicar formalmente ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Gobierno Nacional la matriz de necesidades sectoriales.

Este importante paso permitirá gestionar la asignación de recursos de nivel central y poner en marcha las obras prioritarias de reconstrucción y reactivación social en todo el territorio.

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Aumentó el número de consultas por salud mental en el Quindío tras el terremoto, expertos trabajan en actividades de prevención

En efecto este mes es de especial atención porque el próximo 10 de octubre se conmemora el día mundial de la salud mental por lo que desde el hospital mental de Filandia abarcan diferentes estrategias en pro de la prevención y romper los estigmas.

El gerente del centro asistencial, Juan Carlos Patiño advirtió que han evidenciado un incremento en el número de pacientes hospitalizados en las diferentes sedes como es el del 12% en hospitalización en el municipio de Filandia, 12% consumidores de sustancias psicoactivas y en la hospitalización en la sede de San Juan Bosco que es una atención diferencial para mujeres en un 28%.

También sostuvo que después del terremoto del pasado 10 de agosto se ha disparado la atención en salud mental en el departamento por lo que no pueden permitir la congestión en hospitalización así que trabajan en cada uno de los municipios para brindar la atención correspondiente. Recordó que la línea de atención disponible es el 310-519-81-90.

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La Superintendencia de Salud autorizó por 12 meses la operación de dos sedes de atención clínica transitorias en el Quindío, tras verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos

Estamos hablando de la sede transitoria de urgencias del Hospital Roberto Quintero Villa, en Montenegro y el servicio de hospitalización de adultos, hospital de campaña del Hospital San Juan de Dios, en Armenia.

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60 toneladas de ayudas a los damnificados del terremoto en el Quindío entregó la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de Armenia

Diego Fernando Jaramillo López rector de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt explicó “no solamente nos preocupamos de nuestra recuperación, de nuestros alumnos, de nuestros profesores y de nuestros administrativos, sino que nos ocupamos también de la ciudadanía en general.

Tuvimos la fortuna de conseguir 60 toneladas, de ayuda humanitaria para repartirla e el Quindío en los municipios de Quimbaya, Montenegro, Finlandia, La Tebaida, Salento, Buenavista y Armenia. Conseguimos esa ayuda a través de Sencia, que es quien ahora está construyendo el nuevo Campin de Bogotá.

Allí se repartieron almohadas, cobijas, e se repartieron mercados, kit de aseo, pacas de agua, pollones de agua, cajas de desechables, cajas de tapabocas, cobijas, sábanas, etcétera. De manera que estamos muy satisfechos de haber podido colaborar con las otras ciudades y con las personas del Quindío, indicó el rector.

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Ayuda para los hospitales. Rector: también logramos una ayuda para los hospitales, repartimos 72.649 unidades de medicamentos que se necesitaban de urgencia y que son de uso común en los hospitales, pudimos enviarle medicinas al Hospital San Juan de Dios, al Hospital San Vicente Paul de Circasia, al Hospital La Misericordia Calarcá, al Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, al Roberto Quintero de Montenegro.

Además, a las clínicas a la Sagrada Familia, Clínica Santa Ana, Red salud de Armenia oncólogos de occidente, centro de bienestar la Sagrada Familia en Filandia, bienestar del anciano El Carmen, bienestar del anciano San Vicente, el centro de bienestar Jesús Martínez, hogar del anciano de la Esperanza, hogar del anciano del Amparo y Fundación Anita Gutiérrez, de manera que medicinas muy necesarias que se repartieron en estos hospitales.

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Apoyo Psicosocial. Rector: siempre la gente piensa única y exclusivamente en lo material, pero hay un aspecto fundamental en estas tragedias y es el aspecto psicológico. Mucha gente queda afectada y queda afectada no solamente en el primer día de la ocurrencia, sino posteriormente e incluso en años, así que nosotros tuvimos como líneas de acción en articulación y apoyo psicosocial de nuestro programa de psicología con articulación institucional para la tele orientación psicológica con todas las instituciones que la necesitarán.

De manera que nosotros tenemos una clínica psicológica, ya prestamos servicios de a la a la población y no solamente a nuestros estudiantes, de manera que a través de esa clínica psicológica podemos prestar toda esta ayuda psicológica.

Y hablando de buenas noticias, rector, porque en medio de todo este panorama hay que resaltar los resultados de las pruebas Saber, donde la universidad fue es la mejor del Quindío y la mejor privada del eje cafetero.

Resultados pruebas Saber. Rector: Quiero comentarles que estamos en el puesto 20, entre 265 instituciones de educación superior de Colombia y ustedes sabrán pues que estamos compitiendo con universidades de mucho prestigio con muchos años, hay universidades de más de 400 años. De manera que nos llena orgullo ser estar en ese top 20 de la de más de dos 265 instituciones de educación superior en Colombia.

Ese es el puesto en las pruebas Saber pro, pero digamos que en calidad académica estamos en el 11% mejor de Colombia. 11% mejor de Colombia, según las plazas A B pro 2025. El puntaje global en Colombia la media nacional son 148 puntos, esa es la media de todo el país, nosotros estamos en 161 puntos.

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Fuimos la primera universidad, la primera universidad privada de todo el eje cafetero. Y fuimos la segunda universidad contando públicas y privadas, nosotros contando públicas y privadas la primera fue la Universidad Nacional de Colombia eh con 168 puntos, nosotros con 161.

Pero hay aquí hay un elemento bien interesante. Eh En las pruebas saber pro nos ganó la Universidad Nacional. Nacional. Pero resulta que hay una prueba que es mucho más interesante para mí en mi concepto y es el valor agregado donde somos los primeros en la RAP Eje Cafetero, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

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El alcalde e Filandia, Quindío, Duberney Pareja a través de un video se refirió a la situación del mirado de la colina iluminada y de la casa del artesano afectados por el terremoto

El mandatario explicó “con respecto al mirado y de acuerdo con la demolición, trataremos de hacer todo lo posible para que eso no suceda respecto al Mirador. Ya en lo que tiene que ver con la Casa del Artesano, nos aprestamos a celebrar un contrato para hacer una nueva valoración, no solo de la Casa del Artesano, sino la del Mirador.

Y agregó “Pero hoy tenemos que decirle con total responsabilidad a las personas. Esto es una decisión que no depende ni del gobernador, no me ha escrito, no me ha llamado al respecto, por el contrario, necesitamos apoyo, recursos para hacer la valoración técnica, profesional y de laboratorio, pero yo vine aquí a construir, No vamos a demoler el Mirador, lo manifiesto con sinceridad”

El alcalde de Filandia además hizo otro anuncio y explicó de que se trata “todos los artesanos del sector del Mirador hoy están muy perjudicados, no tienen la posibilidad de vender sus productos como lo vendían antes, entonces el ingreso al ecoparque a los alrededores del mirador costará 1000 pesos por persona e ingreso gratuito para niños y adultos mayores para apoyar los comerciantes del sector”

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En una reunión realizada este jueves en Risaralda, representantes de las secretarías de Cultura de Caldas, Quindío y Risaralda, junto con la directora de la Feria del Libro de Pereira y la RAP Eje Cafetero, acordaron que el Plan Regional de Cultura será una realidad y tendrá su lanzamiento en el marco de la Décima Segunda Feria del Libro de Pereira, escenario en el que la RAP Eje Cafetero participa como territorio invitado de honor.

Para Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira, la participación de la RAP Eje Cafetero como invitada de honor representa una oportunidad para demostrar la capacidad de trabajo conjunto del territorio.

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Para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad, luego de la cancelación de las fiestas por los 137 años de fundación, debido a las atenciones sociales derivadas por el terremoto, la Alcaldía de Armenia y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, promoverán durante todo el mes de octubre, una programación cultural pensada en celebrar y fortalecer el sentido de pertenencia por la capital quindiana, y que tendrá en su programación la presentación de 200 artistas y 25 grupos locales de música, arte y danza.

En parques y espacios públicos de la ciudad, con ‘Armenia ciudad cultural: 137 años de arte e historia’, se propone una agenda para participar de diferentes actividades de danza, teatro, malabares, música, mariachis y cine bajo las estrellas.

La programación, en su totalidad con artistas locales, será una oportunidad para reconocer los espacios que hacen parte de la memoria urbana y promover una relación más cercana y responsable con la ciudad en la plaza Bolívar, los parques Sucre, Santander y Los Fundadores, así como en el centro comercial de Cielos Abiertos, Museo Quimbaya, centro de bienestar del adulto mayor y la cárcel San Bernardo, entre otros sitios emblemáticos de la capital quindiana.

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En la conmemoración del tradicional tedeum por los 137 años de Armenia, se entregarán las distinciones Orden Cordón de los Fundadores y Emblema de Amor a Armenia, el 14 de octubre en la parroquia del Espíritu Santo.

De igual manera, el 13 de octubre, en el Museo Quimbaya, líderes del sector artístico de la ciudad serán reconocidos en los actos protocolarios de entrega de la Orden Cafeto de Oro, que exalta la trayectoria, el compromiso, la dedicación y los aportes de personas, entidades y organizaciones que, mediante su labor y gestión, han contribuido significativamente al enriquecimiento de la cultura en el municipio de Armenia.

La Banda Sinfónica Juvenil y la Estudiantina de la Escuela de Música Luis Ángel Ramírez Alzate, tendrán conciertos especiales en el hall del Banco de la República.

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Calarcá lleva a Bogotá dos casos de éxito en tecnología que transforman la atención a emergencias y servicios públicos

La atención a los damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto inició desde el primer día en el municipio con el apoyo de ArcGIS. La herramienta permitió visualizar en tiempo real las afectaciones reportadas por los ciudadanos y posteriormente verificadas en campo; asimismo, en la actualidad refleja en un mapa la entrega de las ayudas.

Por otra parte, el gerente de EMCA, Hernán Darío Gutiérrez Londoño, expondrá su caso de éxito con este sistema de información geográfica, enfocado en reducir los tiempos de atención a las solicitudes de los usuarios del modernizado sistema de alumbrado público de Calarcá.

El gerente Gutiérrez destaca que el inventario del municipio supera las 6.200 luminarias: “Gracias a la implementación de ArcGIS, nuestro personal misional lo utiliza en campo para localizar cada luminaria, atender PQRS, registrar o actualizar información en tiempo real”.

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Un plan gastronómico este fin de semana está en el Quindío como parte de la reactivación económica luego del terremoto y es el festival del frijol en el municipio de Génova, 20 restaurantes participantes.

La Ruta y Festival del Fríjol Génova 2026, programada para el 3 y 4 de octubre, en el marco de la realización del Festival del Mercado Campesino.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, indicó que La Ruta Gastronómica permitirá recorrer, desde las 10:00 a. m., los establecimientos participantes y disfrutar de preparaciones especiales a base de fríjol.

Por su parte, el Festival se desarrollará en el parque principal a partir de las 11:00 a. m., con venta de platos y preparaciones, feria de mujeres emprendedoras, concursos, experiencias gastronómicas, música, presentaciones y actividades culturales y familiares.

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Mañana sábado 3 de octubre vamos a mercar, en el mercado campesino en el parque principal del municipio de Calarcá.

Diana Meléndez y María Aranzazu representante del mercado campesino de Calarcá indicó “tenemos 25 asociados, de los cuales son 20 mujeres campesinas que salimos el primer sábado de cada mes acá en la plaza principal de Calarcá.

Estamos este sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la plaza principal. No se lo pierdan, apoyen lo local, son mujeres maravillosas, mujeres que necesitan de todos y lo que hacemos lo hacemos con amor y con ganas de salir adelante y la invitación de la directora de mercado campesino de Calarcá.

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La feria de vivienda de Camacol, Quindío es este fin de semana en el centro comercial Unicentro en Armenia 2, 3 y 4 de octubre en el primer y segundo piso.

Milena Arango, directora de Camacol indicó “vamos a tener 22 stands dentro de los cuales contamos con cuatro entidades que van a ofrecer producto de crédito, que son Coasmedas, Fondo Nacional del Ahorro, Bancolombia y el Banco de Vivienda. Y las otras ya son constructoras de acá del departamento del Quindío. Importante resaltar que no solamente son construcciones en Armenia, sino en Calarcá, en Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y Armenia.

Camacol: Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en los dos pisos, tenemos adecuada la entrada peatonal, la entrada principal del Centro Comercial, ahí vamos a tener cuatro stands y el resto van a estar en el segundo nivel donde siempre lo hemos hecho.

De toda la oferta que tenemos en Camacol, que son 2,514 unidades, 1,663 van a estar ahí en nuestra feria de vivienda, o sea, y vamos a tener todo en un solo lugar, dijo la directora de Camacol, Quindío.

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La gobernación del Quindío socializará hoy viernes 2 de octubre el inicio del Contrato de Consultoría No. 007 de 2026, correspondiente a los estudios y diseños para el mejoramiento y/o rehabilitación de la red vial regional secundaria y terciaria, en el tramo Hojas Anchas–La Cristalina. La jornada está programada para las 3:00 p.m. en la caseta comunal de la vereda Hojas Anchas, donde se dará a conocer a la comunidad el alcance de este proceso.

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En deportes, El Quindío tuvo una destacada participación en el Cuarto Festival Nacional de Menores de Patinaje, realizado en Bogotá con una delegación integrada por ocho deportistas, de los cuales seis obtuvieron actuaciones destacadas en diferentes pruebas de sus respectivas categorías.

El evento reunió a 380 patinadores, con edades entre los 7 y 10 años, pertenecientes a 91 clubes de 18 ligas del país. Los representantes del departamento pertenecieron a los clubes Halcones Dorados, Sin Fronteras, Panteras y Sobre Ruedas Centenarios, con el respaldo de Indeportes Quindío.