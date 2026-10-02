Es un buen momento para adquirir vivienda en la feria Camacol este fin de semana en Armenia

Armenia

La feria de vivienda de Camacol, Quindío es este fin de semana en el centro comercial Unicentro en Armenia 2, 3 y 4 de octubre en el primer y segundo piso.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Milena Arango es la directora de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Quindío que explicó “el interés de las personas que continúan con su necesidad básica es de tener y de comprar una vivienda, porque independiente de las circunstancias que hayan sucedido, hay personas que declinan en sus en su solicitud porque tienen otras urgencias, pero hay otras que continúan con la intención de adquirir vivienda.

Y siempre hemos dicho, ¿es un buen momento para adquirir vivienda? Pues sí, nosotros venimos de una coyuntura de un gobierno anterior que no se preocupó por esta por el programa de Mi casa ya. Tenemos un gobierno actual en el cual le ha apuntado a que ese proceso siga con otro nombre, Mi casa milagro, y en el cual van a haber unos subsidios interesantes para los compradores de vivienda de interés social.

¿Cuántas firmas constructoras?

Directora de Camacol: vamos a tener 22 stands dentro de los cuales contamos con cuatro entidades que van a ofrecer producto de crédito, que son Coasmedas, Fondo Nacional del Ahorro, Bancolombia y el Davivienda. Y las otras ya son constructoras de acá del departamento del Quindío. Importante resaltar que no solamente son construcciones en Armenia, sino en Calarcá, en Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y Armenia.

¿Qué horario va a tener la feria ?

Camacol: Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en los dos pisos, tenemos adecuada la entrada peatonal, la entrada principal del Centro Comercial, ahí vamos a tener cuatro stands y el resto van a estar en el segundo nivel donde siempre lo hemos hecho,

Más oferta de apartamentos

Directora Camacol: nosotros tenemos su gran mayoría sí son apartamentos. Es una oferta muy amplia de apartamentos por cuanto tú sabes las restricciones que tenemos nosotros en habilitación de suelo para poder construir y en Armenia es muy complicado no contar con estas por lo menos los instrumentos para poder generar este tipo de construcciones.

Invitación

Milena Arango, directora de Camacol, vamos a hacer un plan familiar este fin de semana 2, 3 y 4 de octubre. Vamos a programarnos a elegir la casa de sus sueños, es elegir la vivienda de sus sueños. Y tenemos en todo el departamento del Quindío, pero principalmente proyectos en Armenia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida.

De toda la oferta que tenemos en Camacol, que son 2,514 unidades, 1,663 van a estar ahí en nuestra feria de vivienda, o sea, y vamos a tener todo en un solo lugar.