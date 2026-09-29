Murió exalcalde de Yopal, ‘John Calzones’, tras atentado en la finca La Selvita

John Jairo Torres, conocido como “John Calzones” y exalcalde de Yopal, murió luego del atentado que sufrió este martes en una finca de la capital de Casanare. Torres fue atacado con arma de fuego y quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

De acuerdo con la información conocida, hasta la finca llegaron los responsables del ataque, entre ellos un menor de edad, quien habría participado en la acción armada contra el exalcalde. Tras el atentado, las autoridades desplegaron un operativo y lograron capturar a uno de los presuntos responsables.

La situación médica de John Jairo Torres era crítica. Entró en paro cardíaco y, pese a los esfuerzos de los médicos, murió mientras recibía atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quién ordenó el atentado, cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el ataque y la participación de cada una de las personas involucradas, incluido el menor de edad..