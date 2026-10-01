Robaron en el hospital de Montenegro, Quindío, uno de los afectados por el terremoto

Armenia

Uno de los hospitales afectados por el terremoto en el Quindío fue víctima de los delincuentes que se llevaron varios equipos, computadores y elementos para el proceso de vacunación.

Estamos hablando del hospital Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro, que varios de sus servicios se están prestando en carpas debido a los daños que sufrió la infraestructura por el terremoto del 10 de agosto, pero que no fue impedimento para que los delincuentes ingresarán y se hurtaran varios elementos

En redes sociales las directivas del hospital dieron a conocer el hecho, la gerente Diana Herrera escribió “Es injusto e indignante que existan personas capaces de robarse lo que pertenece a toda una comunidad, lo ocurrido en nuestro hospital duele especialmente porque aquí no estamos para enriquecernos ni para aprovecharnos de nadie. Aquí estamos para servir, cuidar y salvar vidas.

Y agrega “Lo que se llevaron no es simplemente un objeto o unos insumos; son recursos destinados a atender a niños, adultos, familias y personas que necesitan de nuestro servicio, es lamentable que mientras muchos trabajamos cada día con compromiso y vocación para sacar adelante nuestro hospital, haya quienes decidan afectar un lugar que existe precisamente para servir a la comunidad, robarle a un hospital es quitarle recursos a la comunidad y afectar la atención de quienes más lo necesitan”

El secretario de gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas por su parte entregó la información sobre el robo “Lastimosamente el día lunes nos enteramos de un hurto que ocurrió en horas de la madrugada del domingo a amanecer lunes en el hospital Roberto Quintero Villa. Ese hurto fue en el sector de vacunación donde unos elementos propios del servicio que fueron objeto de ese hurto en la madrugada.

“Lastimosamente ese día se habían generado unas situaciones muy caóticas de después de del aguacero y vendaval de las 3 de la tarde del domingo en las cuales el hospital de campaña que tenemos en el área de urgencias se había inundado y había generado otro tipo de emergencias las cuales hasta altas horas de la madrugada fueron atendidas y el sector del hurto pues estaba descuidado porque estaba todo el personal o el personal disponible acudiendo a esas a esas labores de mantenimiento”

El funcionario y lo robado “el hurto fue sobre elementos de tecnología que eran fundamentales para para el tema de vacunación para los servicios de vacunación y ascienden a una suma de 1 millón de pesos. Ya lo que tiene la investigación la lleva la Sijin del municipio de Montenegro y esperamos que se arrojen resultados muy pronto”