En un colegio de la zona cordillerana del Quindío impulsan la formación para estudiantes en barismo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el instituto Génova se lleva a cabo la formación de estudiantes de los grados 10 y 11 en la preparación de café de calidad. Precisamente la instructora del técnico en servicios de barismo del Sena, Jenny Peláez mencionó que buscan brindarle las herramientas suficientes a los estudiantes para que tengan la posibilidad de formalizar un empleo.

Explicó que los estudiantes están aprendiendo todo lo relacionado con la cadena productiva del café desde la siembra hasta la preparación de la bebida final por lo que tienen la posibilidad de crear hasta su propia marca de café.

Dio a conocer que por ahora no tienen canal de distribución de la marca propia de los estudiantes porque es un ejercicio académico, sin embargo, considera es clave que quien esté interesado se puede comunicar con la institución educativa que también tiene su propia marca de café.

Enfatizó que impulsan a que creen procesos de cafés diferenciados para impactar económicamente a sus familias a través del valor agregado.

Considera el impacto es muy positivo por la formación que se brinda en el sentido de que no solo puedan graduarse como bachilleres sino como técnicos que puede abrir su puerta al ámbito laboral.

La instructora dijo que cada estudiante decide el nombre de su marca de café.

Estudiante beneficiada

Al respecto Yesica Vásquez quien es una de las estudiantes beneficiadas con el proyecto reconoció que es muy importante este tipo de espacios teniendo en cuenta que el municipio de Génova es 100% cafetero.

Sostuvo que el proceso con el Sena le ha enseñado al manejo adecuado del café para venderlo a un muy precio para darle el verdadero valor que se merece.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Asimismo, dijo que en cuanto a crear las técnicas como formar un corazón en un capuchino lo perfeccionó con el Sena, pero ya venía practicando puesto que su mamá pertenece a una asociación de mujeres cafeteras y cuentan con un café.