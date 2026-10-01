Desde la empresa de Energía del Quindío llaman la atención sobre el uso racional del servicio

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Armenia

En medio de las condiciones climáticas actuales se generan las alarmas por la disponibilidad de energía para atender la demanda.

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Jorge Iván Grisales manifestó que es evidente el calentamiento que se ha venido intensificando por lo que es vital el aporte de todos para evitar contingencias en el suministro del servicio.

“Tenemos un incremento de temperatura y la idea es que la gente entienda también un poco por qué se produce ese fenómeno. El calentamiento se viene midiendo inclusive desde el océano Pacífico y se va viendo cómo los niveles de temperatura son históricos”, manifestó.

Fue claro que de todos depende que el agua necesaria no se acabe, sino que se preserve mientras llega la temporada de lluvias por eso es crucial el uso racional de la energía.

Resaltó que entre las recomendaciones está el de apagar equipos eléctricos que no estén en uso, ver televisión en compañía para no prender uno por cada habitación y usar la iluminación solamente cuando no esté la luz natural.

“Sigue en línea de crecimiento más o menos en un porcentaje del 5% de la demanda que normalmente comparada con el año anterior se viene dando. Entonces, efectivamente sí hay un mayor consumo y obviamente un mayor consumo implica un mayor valor en la factura. Recuerden ustedes que la factura nuestra fuera el tema energía, muchas veces viene acompañado del alumbrado público creo que en todos los municipios y en algunos municipios trae también tema de aseo especialmente. Entonces, seguramente todo lo que hagamos no solamente va a venir en mayor consumo de energía, sino también de agua”, indicó.

Añadió: “Hay muchas cosas que se pudieran hacer y no es necesariamente no usar los equipos, sino usarlos de una manera racional y evitar que este fenómeno del Niño pueda hacer más catastrófico”.

En cuanto a las alertas que podrían generarse advirtió que existen unos organismos ocupados del proceso vigilando el caudal de los ríos y el estado de las represas por lo que recordó que la composición energética del país está en un porcentaje importante por agua y por energía térmica.

Explicó que las están encendidas las térmicas tratando de apoyar ese déficit que pudiera generarse en las represas, aunque fue claro que actualmente hay un nivel importante por lo que se cuida el mayor tiempo posible.

Reconoció que la energía solar sería un complemento importante a futuro.