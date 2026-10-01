Entregamos 60 toneladas de ayudas a damnificados del terremoto en Quindío: Rector U. Von Humboldt

Armenia

Caracol Radio continúa acompañando los diferentes sectores tras el terremoto para impulsar la reactivación, en esta ocasión nos trasladamos para la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de Armenia con el fin de conocer todo el proceso que han establecido de apoyo psicosocial a la emergencia, entre de ayudas a los damnificados, medicamentos, además de los buenos resultados de las Pruebas Saber y los 25 años de la institución.

Diego Fernando Jaramillo López rector de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y el retorno a las labores académicas “afortunadamente la universidad en varios de sus edificios no sufrió mayor problema, cuestiones simplemente de revoques, cuestiones de arreglar, de recoger algunas basuras, en fin. Por lo tanto, nosotros pudimos volver rápidamente a tener nuestros jóvenes y a iniciar nuestras clases normalmente.

Dimos obviamente más de una semana, pero más que todo por respeto a las demás personas que habían sufrido y porque algunos jóvenes que estudian universidad vienen de muchas regiones del país y casi todos ellos se fueron a sus ciudades natales, entonces esperando que fueran y pudieran volver a tiempo. Pero afortunadamente todo bien.

Ayuda y apoyo a la emergencia en el Quindío

Rector: no solamente nos preocupamos de nuestra recuperación, de nuestros alumnos, de nuestros profesores y de nuestros administrativos, sino que nos ocupamos también de la ciudadanía en general. Tuvimos la fortuna de conseguir 60 toneladas, de ayuda humanitaria para repartirla e el Quindío en los municipios de Quimbaya, Montenegro, Filandia, La Tebaida, Salento, Buenavista y Armenia. Conseguimos esa ayuda a través de Sencia, que es quien ahora está construyendo el nuevo Campin de Bogotá.

Allí se repartieron almohadas, cobijas, e se repartieron mercados, kit de aseo, pacas de agua, pollones de agua, cajas de desechables, cajas de tapabocas, cobijas, sábanas, etcétera. De manera que estamos muy satisfechos de haber podido colaborar con las otras ciudades y con las personas del Quindío, indicó el rector.

Ayuda para los hospitales

Rector: también logramos una ayuda para los hospitales, repartimos 72.649 unidades de medicamentos que se necesitaban de urgencia y que son de uso común en los hospitales, pudimos enviarle medicinas al Hospital San Juan de Dios, al Hospital San Vicente Paul de Circasia, al Hospital La Misericordia Calarcá, al Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, al Roberto Quintero de Montenegro.

Además a las clínicas a la Sagrada Familia, Clínica Santa Ana, Red salud de Armenia oncólogos de occidente, centro de bienestar la Sagrada Familia en Filandia, bienestar del anciano El Carmen, bienestar del anciano San Vicente, el centro de bienestar Jesús Martínez, hogar del anciano de la Esperanza, hogar del anciano del Amparo y Fundación Anita Gutiérrez, de manera que medicinas muy necesarias que se repartieron en estos hospitales.

Apoyo Psicosocial

Rector: siempre la gente piensa única y exclusivamente en lo material, pero hay un aspecto fundamental en estas tragedias y es el aspecto psicológico. Mucha gente queda afectada y queda afectada no solamente en el primer día de la ocurrencia, sino posteriormente e incluso en años, así que nosotros tuvimos como líneas de acción en articulación y apoyo psicosocial de nuestro programa de psicología con articulación institucional para la tele orientación psicológica con todas las instituciones que la necesitarán, de manera que nosotros tenemos una clínica psicológica, ya prestamos servicios de a la a la población y no solamente a nuestros estudiantes, de manera que a través de esa clínica psicológica podemos prestar toda esta ayuda psicológica.

Y hablando de buenas noticias, rector, porque en medio de todo este panorama hay que resaltar los resultados de las pruebas Saber, donde la universidad fue es la mejor del Quindío y la mejor privada del eje cafetero.

Rector: ese es un tema que nos llena de orgullo, pero yo siempre resalto que las cosas buenas que le ocurren en la universidad sirve para replicar en el Quindío. Para que seamos optimistas en el Quindío. para saber que, en el Quindío, aunque cuando tengamos menos posibilidades que otras ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, sí se pueden hacer cosas buenas.

Resultados pruebas Saber

Rector: Quiero comentarles que estamos en el puesto 20, entre 265 instituciones de educación superior de Colombia y ustedes sabrán pues que estamos compitiendo con universidades de mucho prestigio con muchos años, hay universidades de más de 400 años. De manera que nos llena orgullo ser estar en ese top 20 de la de más de dos 265 instituciones de educación superior en Colombia.

Ese es el puesto en las pruebas Saber pro, pero digamos que en calidad académica estamos en el 11% mejor de Colombia. 11% mejor de Colombia, según las plazas A B pro 2025. El puntaje global en Colombia la media nacional son 148 puntos, esa es la media de todo el país, nosotros estamos en 161 puntos.

Fuimos la primera universidad, la primera universidad privada de todo el eje cafetero. Y fuimos la segunda universidad contando públicas y privadas, nosotros contando públicas y privadas la primera fue la Universidad Nacional de Colombia eh con 168 puntos, nosotros con 161.

Pero hay aquí hay un elemento bien interesante. Eh En las pruebas saber pro nos ganó la Universidad Nacional. Nacional. Pero resulta que hay una prueba que es mucho más interesante para mi concepto y es el valor agregado donde somos los primeros en la RAP Eje Cafetero, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

La U. Von Humboldt cumplirá 25 años

Se acerca el aniversario 25 de la institución y ya hay muchas cosas que mostrar, entre tantas otras, ¿o no, rector? Gracias a Dios, y muchas cosas que mostrar realmente. Pues lo primero, esto. Estas puedas saber, demuestran y esto es estadística, obviamente, oficial, estadística del ministerio eh de manera que nos llena de orgullo.

Pero miren, cosas como esta, el Quindío hace muy poco estaba en los últimos lugares en empleabilidad. Bueno, hoy estamos en un mejor lugar y nosotros ocupamos más de 500 personas. Con una característica, en una empresa normal, el altísimo porcentaje de los sueldos son salarios mínimos o dos salarios, el 90%. Aquí es todo lo contrario., aquí más del 90% son salarios de profesionales, mínimo profesionales, pero aquí hay profesionales, hay especialistas, hay magíster, hay doctores y posdoctores. De manera que es una necesidad que tiene muy buenos salarios, que estamos ocupando muchos profesionales y que estamos obviamente colaborando con bajar el desempleo en Armenia.

¿Y para Diego Fernando qué ha significado estar al mando de esta universidad?

Yo diría que mi sueño y mi sueño cumplido, hace muchos años, como anécdota, estaba yo dedicado en la Universidad Gran Colombia y Rodrigo Estrada Revéis era profesor de del programa de derecho. Él fue a mi oficina y salimos a tomar tinto a la cafetería de la universidad.

Y en el camino me dijo, “Venga, Diego, usted, él es un hombre muy proactivo.” Me dijo, “En la en la decanatura para hacer esto, hacer aquello, hacer esto.” Y le dije, “No, no se puede. Aquí no se puede. Entonces, dependemos de Bogotá y no se puede.” Pero ¿cómo así? Y me dijo, “Diego, el Quindío necesita una universidad propia. Que no dependa de otra parte. Esto hace muchos años y miren hoy el sueño cumplido, una universidad de Armenia, una universidad quindiana y ocupando esto lugares.