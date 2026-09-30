Miércoles 30 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Luciano Grisales Londoño como director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Así lo dio a conocer el ministerio de hacienda a través del decreto 1451 del 28 de septiembre donde expresa en el primer artículo “Declárese insubsistente el nombramiento ordinario del doctor Luciano Grisales Londoño, en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

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Y ese mismo decreto en el Artículo segundo se lee “Nombrar a partir de la fecha a la doctora Karen Patricia Ayos Vargas, en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

Cabe recordar que esta unidad, la UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y está encargada de la gestión pensional y el control de los aportes al sistema de protección social.

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El quindiano Luciano Grisales, exrepresentante a la cámara por el partido liberal por el Quindío fue nombrado en ese cargo a mediados de 2023 por parte del entonces gobierno del presidente Gustavo Petro y era ficha del polémico exsenador liberal Julián Bedoya

En un informe de la Silla Vacía de marzo de este año titulado ¿Quiénes son los 5 funcionarios escogidos por Petro que tienen los mejores sueldos? Aparece el quindiano Luciano Grisales como director de esta unidad con un salario base de 39,5 millones de pesos.

Al ser consultado sobre esta decisión del ministerio de hacienda Luciano Grisales indico que públicamente no se referirá al tema y solo indicó en mensaje de texto “la declaración de insubsistencia es una figura normal en la administración pública que la autoridad competente utiliza para retirar del servicio a un servidor, es una facultad discrecional, en este caso siendo un cargo de dirección y confianza se hizo por razones de consideración de relevo, no tuvo otra motivación”

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La Basílica Menor, Jesús, María y José del municipio de Quimbaya, Quindío afectada por el terremoto no va a ser demolida en su totalidad, así lo anunció el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero.

El jerarca de la iglesia católica a través de un video confirmó la decisión frente a este tradicional templo católico “Después de escuchar voces autorizadas de ingenieros, de patólogos, de estructuralistas y después de habernos reunido con la mesa técnica de la parroquia, con la mesa técnica de la diócesis, hemos tomado una decisión pensando en la comunidad y es hacer el desmonte de la torre principal donde está el Cristo de la Esperanza que fue tallado por el maestro Buenaventura Malagón, vamos a tratar de cuidar la recuperación de ese Cristo que es un patrimonio histórico y cultural.”

Más información Martes 29 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y agregó “Cuando hablamos de ese desmonte de la torre principal, seguramente que habrá que demoler algunos elementos a su alrededor y eso va a implicar dar una mirada también a la cúpula que queda encima del presbiterio porque también quedó afectada, por lo tanto, seguramente tendremos que colocar allí un apaga arrancamiento de manera que se puedan tener unos andamios certificados que nos permita sostener esa cúpula para poder hacer la intervención que queremos que se haga con toda la filigrana con todo el profesionalismo y con todo el cuidado necesarios.

Sobre los costos, el obispo señaló que los expertos que llegaron por parte del gobierno nacional enviaron unas cotizaciones de una patología especializada que supera los 400 millones de pesos. Y obviamente sabemos que todo eso puede ser importante para seguir pensando en ese patrimonio cultural y religioso. Pero ahí en la realidad esa patología puede tardar entre uno y tres meses

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Más de mil afectaciones por el terremoto se registran en Génova en el Quindío. El llamado del alcalde del municipio es para que la reconstrucción se realice al mismo tiempo

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto se ha generado una percepción de que en el departamento no ocurrió una afectación a raíz de que no hubo muertos y colapsos de edificaciones como en otros departamentos del país, sin embargo, los alcaldes de la zona cordillerana del Quindío llaman la atención sobre la situación.

El alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua evidenció que se está gestando una percepción errónea de que en la zona cordillerana no ocurrió nada por el terremoto, sin embargo, informó que tras las visitas técnicas que realizaron se logró determinar que son 1.611 afectaciones. Fue claro que ante lo anterior no se puede tener la percepción actual porque sí se registraron afectaciones en el departamento por lo que urgen las intervenciones correspondientes.

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Dio a conocer que de acuerdo con el diagnóstico en la zona rural cuentan con más de 800 viviendas afectadas de las cuales más de 500 están relacionadas con el tema cafetero recordando que el municipio de Génova es el de mayor producción de café del departamento lo que impacta en la dinámica económica.

Sostuvo que el llamado que realiza no solo al gobierno departamental sino al nacional es que la reconstrucción del departamento sea al mismo tiempo, es decir, que sí se genera la intervención en el municipio de Quimbaya también se haga en Génova y así sucesivamente.

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La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, avanza en la rehabilitación del área de hospitalización pediátrica del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, afectada por el sismo del 10 de agosto.

Aunque el servicio de pediatría continúa funcionando en otro lugar, esta zona permanece fuera de uso mientras se adelantan las labores necesarias para recuperar sus espacios.

Personal de las cuadrillas de la secretaría realiza trabajos de mantenimiento y mejoramiento en más de 16 habitaciones, que incluyen resane, aplicación de masilla y pintura, además de la revisión y reparación de cielos rasos afectados por el sismo. Adicionalmente, la secretaría suministró materiales de construcción para apoyar el mantenimiento general de la infraestructura hospitalaria.

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Más de 2.500 metros cúbicos de escombros han sido recogidos en Armenia como parte de las acciones que adelanta el Gobierno Municipal para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Desde la Secretaría de Infraestructura se hace un llamado a la cultura ciudadana y a sumar esfuerzos en esta etapa de recuperación. En los sectores donde ya pasó el programa municipal de recolección, se invita a los vecinos a unirse y contribuir con la limpieza de sus entornos.

De igual manera informan que la escombrera habilitada en inmediaciones del Estadio Centenario permanece disponible para la correcta disposición de los escombros generados por la emergencia. La Administración recuerda la importancia de no mezclar los escombros con basura u otros residuos, para facilitar su recolección y disposición final.

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En articulación con la Alcaldía de Armenia, liderada por el alcalde James Padilla García, durante toda esta semana se adelantan jornadas especiales de apoyo para la recolección de los escombros generados tras el terremoto del pasado 10 de agosto en la capital quindiana.

Aunque este tipo de residuos no hace parte de la operación habitual de Empresas Públicas de Armenia EPA ante la emergencia la entidad se suma de manera excepcional a las acciones lideradas por la Administración Municipal, atendiendo las solicitudes de las comunidades y contribuyendo a la recuperación de los sectores afectados.

Las jornadas también se desarrollan en horario nocturno, con el propósito de avanzar en la atención de los puntos identificados y apoyar la recuperación de los espacios de la ciudad.

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“El Quindío los espera”: congresistas se suman a invitación para visitar el departamento y apoyar su recuperación

Desde la plenaria de la Cámara, el representante Jesús Bedoya invitó a sus colegas y a los colombianos a visitar el Quindío. Con carteles en mano y el mensaje “El paraíso de todos sigue en pie. El Quindío los espera”, los congresistas se sumaron a esta invitación para mantener al departamento en el radar como destino para disfrutar, recorrer y apoyar.

“Visitar el Quindío también es una forma de acompañar su recuperación y darle un empujón a nuestra economía”, señaló Bedoya. La invitación busca que durante la semana de receso el movimiento de visitantes llegue también a los municipios, a sus restaurantes, hoteles, cafés, comercios y emprendimientos, y que cada visita se convierta en una oportunidad para respaldar a quienes mantienen activa la economía de la región.

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Por seis meses establecen alivios de financiación para usuarios de energía afectados por el terremoto en el Quindío

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Jorge Iván Grisales compartió las medidas que han tomado en medio de la contingencia por el terremoto que generó un impacto económico importante en los usuarios afectados.

En efecto señaló que establecieron alivios de financiación por un término de seis meses para las viviendas afectadas para que pudieran financiar mientras recuperan su capacidad económica.

Otro de los puntos que dio a conocer el gerente es la suspensión del servicio temporal en viviendas que requieren reconstrucción por lo que el usuario solo pagaría lo correspondiente al alumbrado público que ya es un tema netamente con las administraciones municipales y en algunos casos el aseo con el que cuentan en unos municipios.

Enfatizó que con las viviendas que colapsaron lo ideal es suspender el servicio para que no siga llegando la factura del servicio donde dijo que con las oficinas de riesgo establecen lo correspondiente. Destacó que la suspensión temporal del servicio es a solicitud del cliente para que la entidad la haga efectiva.

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1500 Estudiantes regresaron a clases en el municipio de Génova en Quindío debido al enjambre sísmico que ha tenido epicentro en Chaparral en Tolima, pero varios temblores se han sentido en ese departamento

En Caracol radio Armenia estuvimos en el Instituto Génova y hablamos con su rector José Velázquez “estamos retornando a clases presenciales después de una semana de no clases presenciales a raíz de este enjambre de sismos que afectó acá al municipio y que causó zozobra, pánico, nervios en la comunidad.

Y agregó “desde la Secretaría de Educación se atendió la preocupación de la comunidad educativa y se tomó esta decisión. Hoy estamos retornando y haciendo todo el proceso de acompañamiento psicológico a nuestros estudiantes para que este retorno sea de la mejor manera”

El rector contó “a principios de la semana pasada hubo bastante pánico, especialmente en horas de la noche cuando más la comunidad nos manifiesta y nosotros los que estamos acá que se sentía como ese temor. De pronto se siente más en la noche al estar todo en silencio, las comunidades no estaban pudiendo dormir bien, estaban prácticamente pasando la noche en vela durmiendo de pronto en la caseta comunal, se habían trasladado a otros vecindarios. Entonces, pues no nos garantizaba que los estudiantes pudieran estar acá tranquilos recibiendo sus clases”

Garantía de seguridad de las sedes educativas para el retorno a clases presenciales “Nosotros ante todo garantizamos a la comunidad educativa que donde las sedes educativas que estamos utilizando ya tienen el certificado de habitabilidad que nos lo dan pues los expertos que vinieron a revisar. Entonces, por ese lado garantizamos que no es un riesgo inminente en que tengamos pues una infraestructura que en cualquier momento pueda colapsar sin que suceda nada extraordinario, subrayó el rector del Instituto Génova.

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El municipio de Génova en el Quindío plantea estrategias en pro de la reactivación tras el terremoto. La gastronomía, las rutas de turismo son bondades enfocadas en impulsar la dinámica económica y comercial del municipio cordillerano

En efecto el municipio cordillerano de Génova impulsa el turismo como reactivación tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Precisamente el alcalde de la localidad, Diego Fernando Sicua evidenció la importancia de establecer estrategias que fomenten la dinámica económica y comercial como es el portafolio turístico.

Explicó que allí se desglosan tres aspectos como son alojamiento, gastronomía, rutas y experiencias con el fin de visibilizar las actividades que pueden realizarse en el bello rincón quindiano.

Afirmó que la semana anterior estuvieron en el ministerio de Comercio y Turismo para presentar el portafolio y donde aspiran presentar un proyecto en el mes de diciembre para fortalecer la zona cordillerana del departamento que permite impulsar la afluencia de turistas.

En ese mismo sentido el mandatario local dio a conocer que este fin de semana llevarán a cabo el festival del frijol en todas sus presentaciones y que tendrá el objetivo de apoyar los emprendimientos en el parque principal.

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Desde la empresa de Energía del Quindío llaman la atención sobre el uso racional del servicio para evitar afectaciones en el suministro por el Fenómeno de El Niño

En medio de las condiciones climáticas actuales se generan las alarmas por la disponibilidad de energía para atender la demanda.

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Jorge Iván Grisales manifestó que es evidente el calentamiento que se ha venido intensificando por lo que es vital el aporte de todos para evitar contingencias en el suministro del servicio.

Fue claro que de todos depende que el agua necesaria no se acabe, sino que se preserve mientras llega la temporada de lluvias por eso es crucial el uso racional de la energía. Resaltó que entre las recomendaciones está el de apagar equipos eléctricos que no estén en uso, ver televisión en compañía para no prender uno por cada habitación y usar la iluminación solamente cuando no esté la luz natural.

En cuanto a las alertas que podrían generarse advirtió que existen unos organismos ocupados del proceso vigilando el caudal de los ríos y el estado de las represas por lo que recordó que la composición energética del país está en un porcentaje importante por agua y por energía térmica.

Explicó que las están encendidas las térmicas tratando de apoyar ese déficit que pudiera generarse en las represas, aunque fue claro que actualmente hay un nivel importante por lo que se cuida el mayor tiempo posible.

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Planes de contingencia de la empresa de energía del Quindío por vendaval del fin de semana

Recordemos que durante el fin de semana se generaron afectaciones en el municipio de Montenegro debido a un vendaval.

El gerente de la empresa de energía del departamento, Jorge Iván Grisales reconoció que el territorio es de vendavales por lo que deben estar al tanto para atender cualquier contingencia que pueda registrarse.

Puntualmente con la situación de emergencia registrada en el municipio, el gerente señaló que hubo caída de tres postes de energía por lo que implicó desplazar las cuadrillas para reparar el menor tiempo posible, aunque aclaró que no es un tema que ponga en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Recordó que ante cualquier contingencia que pueda presentarse es fundamental reportar los daños sobre la red eléctrica a la línea 115.

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En noticias judiciales, En Armenia, operativo contra la comercialización ilegal de drogas sintéticas en conjuntos residenciales dejó como salgo la incautación de 924 pastillas de éxtasis, 291 gramos de tucibi y dos personas capturadas

La Policía Quindío realizó dos diligencias de registro y allanamiento en dos conjuntos residenciales de la capital quindiana, donde logró la captura en flagrancia de dos personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la ejecución de acciones investigativas y operativas contra el tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos fueron incautadas 924 pastillas de éxtasis, 291 gramos de tucibi, dos teléfonos celulares y una máquina industrial tipo prensa, presuntamente utilizada para comprimir sustancias en forma de pastillas. Asimismo, fueron halladas tres grameras, colorantes y frascos para dosificación.

De acuerdo con las labores investigativas, los capturados conocidos con el alias de “Mishelle” y alias “Alejo” de 22 y 28 años de edad respectivamente, serían los encargados de almacenar y comprimir sustancias sintéticas en pastillas, que posteriormente serían distribuidas a través de expendios fijos y móviles en diferentes sectores del departamento.

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La Policía logró en Armenia, la captura de una mujer de 30 años de edad, conocida con el alias de “La Reina”, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde incautaron 1.000 dosis de cocaína y 148 dosis de marihuana.

De acuerdo con las labores investigativas, la capturada presuntamente se dedicaría al almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en diferentes puntos de expendio del sector de Vista Hermosa.

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El Comité de Ganaderos del Quindío, con el respaldo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), le dio la bienvenida al coronel Gustavo Alberto Morales Tabares, nuevo comandante del Departamento de Policía Quindío.

El oficial asumió el cargo el pasado 22 de septiembre, en la ceremonia de transmisión de mando realizada en Armenia. Para los productores, su llegada abre la puerta a una articulación más estrecha con la Fuerza Pública en el tema que más les preocupa: la seguridad rural.

El gremio destacó la buena comunicación y la relación institucional construidas con el nuevo comandante, y ofreció mantener canales de diálogo abiertos y permanentes con la Fuerza Pública.

Para los ganaderos, la seguridad no es un asunto accesorio. De ella depende que productores y trabajadores rurales puedan movilizarse y trabajar con tranquilidad y confianza en los 12 municipios del departamento.

El abigeato. Según cifras de la Policía Nacional citadas por Fedegán, entre 2010 y 2023 se registraron 33.650 casos de robo de ganado en el país. La tendencia, sin embargo, muestra avances: los casos denunciados se redujeron 56,7 % entre 2019 y 2023, al pasar de un promedio de 8 a 4 diarios, con variaciones según la región.

Ese retroceso no significa que el problema haya desaparecido. Por eso, el Comité de Ganaderos del Quindío espera consolidar esos resultados de la mano de la nueva comandancia. Fedegán ha insistido en que la seguridad rural “debe ser una política de Estado”, como en su momento lo planteó su presidente, José Félix Lafaurie.

Bajo esa lógica, el Comité reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con el coronel Morales Tabares y con las autoridades departamentales y municipales, para que los productores desarrollen su actividad en mejores condiciones de seguridad.

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CRQ inicia actualización de la reglamentación del uso del agua en el río Roble. El proceso contempla visitas técnicas y talleres de socialización en los municipios de Circasia, Filandia y Montenegro, con participación de usuarios del recurso hídrico y comunidad en general.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) inició el proceso de revisión y actualización de la reglamentación del uso de las aguas y de los vertimientos en la cuenca del río Roble y sus tributarios priorizados, las quebradas Portachuelo y Cajones.

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Una constante en diferentes sectores de Armenia es que los semáforos estén dañados y fuera de servicio incrementando los problemas de movilidad en la capital del Quindío.

El cruce semafórico de la carrera 13 con calle 26 esquina lleva varios días sin funcionar generando congestiones viales y pone en riesgo la seguridad vial.

Así mismo los semáforos de la calle 10 norte con carrera 19 una cuadra más arriba del colegio Inem también completa varios días sin funcionar.

Además, hoy no está funcionando el semáforo de la calle 10 con carrera 13 detrás de dónde funcionó el éxito cristal, al igual que el semáforo de la carrera 15 con calle 19 norte una cuadra más abajo de la Renault que tampoco está operando.

Del mismo modo el nuevo semáforo de la avenida centenario en el cruce hacia el puente que va hacia el centro comercial Portal del Quindío no está funcionando aún.

Y retiraron los semáforos de la carrera 19 con calle 36, una cuadra más abajo de la terminal de transportes que no se sabe si ubicarán nuevos semáforos provocando congestión y riesgo vial.

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32.000 niños, niñas y jóvenes del sistema educativo municipal de Armenia tendrán receso académico entre el 5 y el 9 de octubre, con motivo de la semana institucional establecida en el calendario académico para la vigencia 2026, de acuerdo con la Resolución 2796.

Durante esta semana no habrá actividades académicas para los estudiantes, mientras las instituciones educativas desarrollarán la semana institucional, un espacio destinado a la planeación y preparación de los equipos educativos para el último periodo del año escolar.

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La Comisión Segunda de la Asamblea Departamental del Quindío aprobó con cuatro votos positivos, en primer debate, el Proyecto de Ordenanza No. 015 de 2026, presentado por el Gobierno Departamental, que busca autorizar la reorientación temporal de rentas de destinación legal para financiar acciones directamente relacionadas con la emergencia sísmica y la rehabilitación del territorio.

La iniciativa, sustentada en el Decreto Legislativo 1382 de 2026, contempla la posibilidad de reorientar temporalmente hasta el 100 % de determinadas rentas, entre ellas recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana, estampillas Pro-Desarrollo, Pro-Cultura y Pro-Bienestar del Adulto Mayor, así como cuotas partes pensionales.

Estos recursos deberán destinarse exclusivamente a inversiones vinculadas con la emergencia, como acciones de atención, asistencia humanitaria, rehabilitación y reconstrucción. La autorización tendrá como fecha máxima el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto establece además límites para proteger recursos ya comprometidos, rentas constitucionales y garantías de crédito público, y señala que la operación tendrá un costo fiscal neto de $0, al realizarse mediante movimientos presupuestales compensados.

Tras superar su primer debate con cuatro votos positivos, el Proyecto de Ordenanza No. 015 continuará su trámite para segundo debate en la plenaria de la Asamblea Departamental del Quindío.

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En el Quindío lanzan una estrategia enfocada en la sostenibilidad ambiental denominada ‘Conexiones para la vida, la naturaleza y energía’

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ Jorge Iván Grisales se refirió al proyecto de la mano con el Jardín Botánico del departamento que tiene como objetivo acercar a las comunidades al conocimiento de la biodiversidad del territorio.

Explicó que abarca diferentes planes de acción como es la formación con 1.000 estudiantes de instituciones educativas de Armenia y Calarcá que participarán en experiencias pedagógicas desarrolladas en el Jardín que es un escenario de aprendizaje vivo para el conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas.

Otro de los puntos sostuvo es con las constructoras, autoridades y profesionales relacionados con la planificación urbana, en temas como arborización responsable, conectividad ecológica y adaptación al cambio climático.

Reconoció que un punto clave en todo el proceso es trabajar por el Jardín Botánico que requiere la ayuda de todos en cuanto a fortalecer las visitas para el impulso económico por eso el convenio que tiene una inversión de 83 millones de pesos busca generar un costo de la entrada a 15 mil pesos presentando la factura de la empresa.

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En el marco del Día Mundial contra la Rabia, conmemorado el pasado lunes 28 de septiembre, el grupo de Protección y Bienestar Animal-PYBA, de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en articulación con la Administración Municipal de Circasia y el acompañamiento del Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales de la Policía Nacional, desarrolló una jornada de atención a caninos y felinos.

Durante la actividad fueron vacunadas y desparasitadas alrededor de 30 mascotas, en una acción encaminada a fortalecer el bienestar, prevenir enfermedades y contribuir a la protección de la salud pública y de las familias circasianas, mediante acciones de prevención y control frente a la transmisión de la rabia.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha entregado 5.131 unidades de Bienestarina y 212 canastas alimentarias a las comunidades emberá chamí, del cabildo Kibara, y emberá katío, del cabildo Miraflores, como parte de la atención a la niñez, adolescencia y familias indígenas asentadas en sectores urbanos de Armenia.

Durante 2025 y 2026, el ICBF entregó 705 unidades de Bienestarina en polvo y 4.426 de Bienestarina líquida, además de las canastas alimentarias, dirigidas especialmente a la niñez, adolescencia, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA se vinculó a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en el Parque Laureles, como parte del proceso de recuperación de este espacio público, luego de las obras de acueducto y alcantarillado que se adelantaron en el sector. Ahora el compromiso es ciudadano.

A través de la Oficina de Gestión Social, EPA acompañó las acciones orientadas a recuperar y embellecer este lugar, reconocido por la comunidad como un punto de encuentro y un espacio importante para los habitantes del sector.

Estas acciones hacen parte del trabajo que adelanta EPA en diferentes sectores de Armenia, articulando las labores operativas con el acompañamiento social y comunitario para promover el cuidado de los espacios públicos.

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En el marco de la Semana por la Paz, la gobernación del Quindío, a través de la dirección de Derechos Humanos y el Consejo Departamental de Paz, lanzó “El podcast de la Paz”, una iniciativa que busca acercar este concepto a las comunidades y a todas las generaciones, a través de conversaciones con quienes han vivido, acompañado y construido procesos de paz desde diferentes realidades.

La estrategia contará con siete capítulos y abordará voces de víctimas del conflicto, firmantes de paz, niños, representantes institucionales y sociedad civil.

El primer capítulo, “la paz y los niños”, contó con la participación de Salomé Mera, representante de los Niños por la Paz, y Samuel Serrano Galvis, fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Este espacio permitió poner en diálogo la mirada de la niñez con la experiencia de la justicia transicional, en una conversación que busca demostrar que la paz puede ser comprendida y construida desde diferentes perspectivas.

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En deportes, Una delegación de 118 deportistas y 12 instructores de la Universidad del Quindío participa en los Juegos Nacionales ASCUN, que se realizan en Medellín del 25 de septiembre al 9 de octubre.

Los estudiantes deportistas compiten en 14 disciplinas y, hasta el momento, han obtenido medallas en taekwondo y levantamiento de pesas, además del paso a semifinales del equipo de balonmano.

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En taekwondo, la delegación consiguió tres medallas, Juan Sebastián Valencia obtuvo el oro en la categoría de -87 kg, cinturones negros; Juan Esteban Rojas ganó el bronce en -58 kg, avanzados, y Nahomy Correa alcanzó el bronce en -57 kg, cinturones negros.

En levantamiento de pesas, Juan David Suárez Quintero, en la división de 60 kilogramos, sumó tres medallas de bronce. Por su parte, la selección de balonmano clasificó a la semifinal tras sus primeras jornadas y continúa en competencia con el objetivo de llegar a la final.