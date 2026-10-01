Jueves 1 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La Edeq y el jardín Botánico del Quindío y el proyecto "Conexiones para la vida, naturaleza y energía" Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Desempleo en Colombia subió a 9,4 % en agosto, confirmó el DANE. En el país el número de personas sin empleo se ubicó en 2.4 millones. Mientras a nivel nacional el desempleo aumentó, en #Armenia bajó al pasar de 9.6% al 9.2%, ocupando el puesto 14, la informalidad se mantuvo prácticamente estable de 42.5% a 42.4% y el desempleo juvenil también estable al pasar de 14.6% a 14.8%.

El mercado laboral colombiano mostró un deterioro en agosto al registrar una tasa de desocupación de 9,4 %, superior al 8,6 % observado en el mismo mes del año pasado, confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

En el informe se establece que la tasa global de participación se ubicó en 63,3 %, por debajo del 63,9 % registrado un año atrás. Los resultados evidencian una menor dinámica laboral tanto en el total nacional como en los principales centros urbanos.

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El DANE reveló que en Colombia los ocupados ascienden a 23.6 millones, desocupados 1.4 millones y los inactivos 15.1 millones.

El reporte establece que el número de personas ocupadas en el país cayó en 126.000 durante el último año, al pasar de 23,81 millones a 23,69 millones.

Los sectores que más incidieron negativamente en el empleo fueron las industrias manufactureras, que perdieron 240.000 puestos de trabajo, seguidas por las actividades artísticas y de entretenimiento (-102.000) y la agricultura (-91.000). En contraste, el comercio y reparación de vehículos sumó 150.000 ocupados, mientras que la administración pública, educación y salud agregó 96.000 trabajadores.

El DANE también informó que la población fuera de la fuerza laboral alcanzó los 15,16 millones de personas en agosto. Más de la mitad de estas personas se dedicaban a oficios del hogar (53,9 %), mientras que el 23,5 % estaba estudiando.

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El precio de la gasolina corriente aumentará $46 por galón a partir del 1 de octubre de 2026 en Colombia, según informaron los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Con este ajuste del 0.29%, el precio promedio nacional de referencia se ubicará en $15.933 por galón, mientras que el precio del diésel (ACPM) se mantendrá congelado y estable.

Este es el primer incremento establecido bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y responde principalmente a una actualización en los precios reconocidos a los productores de etanol. Previamente, las tarifas habían permanecido estables a raíz de la emergencia por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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No hay derecho uno de los hospitales afectados por el terremoto en el Quindío fue víctima de los delincuentes que se llevaron varios equipos, computadores y elementos para el proceso de vacunación.

Estamos hablando del hospital Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro, que varios de sus servicios se están prestando en carpas debido a los daños que sufrió la infraestructura por el terremoto del 10 de agosto, pero que no fue impedimento para que los delincuentes ingresarán y se hurtaran varios elementos.

Más información Miércoles 30 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En redes sociales las directivas del hospital dieron a conocer el hecho, la gerente Diana Herrera escribió “Es injusto e indignante que existan personas capaces de robarse lo que pertenece a toda una comunidad, lo ocurrido en nuestro hospital duele especialmente porque aquí no estamos para enriquecernos ni para aprovecharnos de nadie. Aquí estamos para servir, cuidar y salvar vidas.

Y agrega “Lo que se llevaron no es simplemente un objeto o unos insumos; son recursos destinados a atender a niños, adultos, familias y personas que necesitan de nuestro servicio, es lamentable que mientras muchos trabajamos cada día con compromiso y vocación para sacar adelante nuestro hospital, haya quienes decidan afectar un lugar que existe precisamente para servir a la comunidad, robarle a un hospital es quitarle recursos a la comunidad y afectar la atención de quienes más lo necesitan”

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El secretario de gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas por su parte entregó la información sobre el robo “Lastimosamente el día lunes nos enteramos de un hurto que ocurrió en horas de la madrugada del domingo a amanecer lunes en el hospital Roberto Quintero Villa. Ese hurto fue en el sector de vacunación donde unos elementos propios del servicio que fueron objeto de ese hurto en la madrugada.

“Lastimosamente ese día se habían generado unas situaciones muy caóticas de después de del aguacero y vendaval de las 3 de la tarde del domingo en las cuales el hospital de campaña que tenemos en el área de urgencias había sido o se había inundado y había generado otro tipo de emergencias las cuales hasta altas horas de la madrugada fueron atendidas y el sector del hurto pues estaba descuidado porque estaba todo el personal o el personal disponible acudiendo a esas a esas labores de mantenimiento”

El funcionario y lo robado “el hurto fue sobre elementos de tecnología que eran fundamentales para para el tema de vacunación para los servicios de vacunación y ascienden a una suma de 1 millón de pesos. Ya lo que tiene la investigación la lleva la Sijin del municipio de Montenegro y esperamos que se arrojen resultados muy pronto”

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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya concedió una medida provisional que suspende el segundo debate en el concejo de esa localidad para incorporar Territorio Panaca al PBOT, mientras se resuelve la tutela admitida este miércoles.

La decisión protege provisionalmente los derechos de participación ciudadana y pone en pausa un trámite que ha generado cuestionamientos por las garantías para la comunidad.

La tutela fue interpuesta por la veeduría Quimbaya con el acompañamiento del equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara por el Quindío del Pacto Histórico, Miguel Grisales

Cabe recordar que el segundo debate en el concejo de Quimbaya para incorporar el proyecto Territorio Panaca al plan básico de ordenamiento territorial estaba programado para hoy jueves 1 de octubre a las siete de la mañana, que por esta medida cautelar no se podrá adelantar hasta que se resuelva la tutela.

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Cinco capturados en el Quindío por presunto aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, los procedimientos fueron realizados en Armenia, Quimbaya y La Tebaida, durante acciones de control adelantadas por la CRQ y la Policía Nacional.

Cinco ciudadanos fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad judicial competente durante el mes de septiembre, por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

De acuerdo con la información recopilada durante los operativos, los ciudadanos no contaban con los respectivos permisos o autorizaciones de la autoridad ambiental para realizar actividades relacionadas con el corte, aprovechamiento y transformación de recursos forestales.

Como resultado de estas acciones de control realizaron la incautación de madera rolliza de la especie Cecropia peltata, conocida como yarumo, con un volumen de 0,29 m³. También se evidenció la intervención de dos individuos aislados de matarratón (Gliricidia sepium), así como la presencia de dos pilas u hornos destinados a la transformación de material vegetal en carbón y piezas de madera ya dimensionadas.

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Durante septiembre, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) ha dado continuidad a los operativos de control de emisiones contaminantes de fuentes móviles en las vías del departamento, con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito de Armenia (SETTA), las autoridades de tránsito de La Tebaida, Calarcá y Quimbaya, y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), que tiene jurisdicción en ocho municipios.

Estas jornadas permiten verificar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los vehículos que circulan en el territorio y hacen parte de las acciones de seguimiento y control que adelanta la autoridad ambiental para proteger la calidad del aire y la salud de los quindianos.

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La Personería Municipal de Armenia mantiene el acompañamiento a los ciudadanos que requieren garantizar su derecho fundamental a la salud. A corte del 30 de septiembre de 2026, la entidad ha atendido y gestionado 1.680 casos, cifra que supera los 1.012 casos registrados durante la vigencia 2025, situación que genera una alerta frente a las dificultades que persisten en la prestación de los servicios de salud en el municipio.

De acuerdo con Juan David Rivera, personero delegado para los Derechos Humanos, uno de los principales motivos de atención está relacionado con la entrega de medicamentos, situación que ha llevado a la Personería a acudir a mecanismos constitucionales como las acciones de tutela para procurar la protección efectiva de los derechos de los usuarios.

Rivera explicó que Nueva EPS continúa siendo la entidad más requerida por los ciudadanos, seguida de Asmet Salud, y precisó que las dificultades en la dispensación de medicamentos constituyen uno de los principales indicadores dentro de las gestiones adelantadas por el Ministerio Público.

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Un menor de 17 años de edad oriundo de Armenia, fue aprehendido y quedó vinculado a la investigación por el homicidio de John Jairo Torres Torres, exalcalde de Yopal conocido como ‘Jhon Calzones’.

Cabe recordar que el asesinato se presentó el martes 29 de septiembre en la finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, zona rural de la capital del Casanare.

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Tres hombres fueron asesinados a bala dentro de un establecimiento comercial del barrio El Carmen, en la zona de la Galería de Sevilla, norte del Valle del Cauca. El hecho fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como la masacre número 94 registrada en Colombia durante 2026.

Entre las víctimas está el patrullero activo de la Policía Nacional Óscar Alexis Daza Turistar, de 31 años, quien llevaba 10 años en la institución y se encontraba de permiso al momento del ataque.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como los hermanos Joaquín Osorio y Duván Osorio. Según la información conocida por las autoridades, uno de ellos tenía una anotación judicial por lesiones personales.

De acuerdo con el reporte preliminar, los tres hombres se encontraban en el establecimiento cuando fueron atacados con arma de fuego. Los agresores huyeron del lugar y hasta el momento no se han reportado capturas por este caso.

“Como consecuencia de este hecho, tres personas perdieron la vida, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional. Las otras dos víctimas corresponden a personas de sexo masculino”, confirmó el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle.

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La Policía Quindío logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Catalanes”. Durante diligencias de registro y allanamiento fueron capturadas tres personas, por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles y un juez lo envió a la cárcel.

En el desarrollo del procedimiento incautaron 289 dosis de marihuana, 90 dosis de bazuco, 7 dosis de cocaína y 3 teléfonos celulares.

De acuerdo con las labores investigativas, los capturados conocidos con los alias de “Bicho”, “Mico” y “Johan”, presuntamente utilizaban sus viviendas como centros de expendio y distribución de sustancias estupefacientes, desde donde, al parecer, también realizaban entregas bajo la modalidad de domicilio.

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La Universidad del Quindío entregó al Ministerio de educación el consolidado de daños tras el terremoto y espera hoja de ruta para su recuperación

Tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que dejó una afectación total de la actividad académica presencial, la Universidad del Quindío espera que la visita del Ministerio de Educación Nacional se traduzca en recursos y acciones concretas que permitan su reconstrucción y garanticen la continuidad de sus servicios educativos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, visita por estos días las instalaciones de la Universidad del Quindío para conocer de primera mano las afectaciones y necesidades generadas por el terremoto.

El equipo del Ministerio, representado por la ingeniera civil Ángela Isabel Ríos Fresneda, adscrita a la Oficina de Infraestructura Educativa, recorrió las instalaciones para identificar y evaluar los daños, que alcanzan cerca del 60 % de las edificaciones.

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Frente al estado de la infraestructura, la delegada de la cartera ministerial indicó que encontró afectaciones importantes en algunos edificios, mientras que otras edificaciones presentan daños menores:

“Pude evidenciar unas afectaciones importantes en los edificios de Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas y Administrativo 2, que van a llevar a que los alumnos se tomen un tiempo para regresar a la presencialidad. Asimismo, encontré que otras edificaciones presentan unas afectaciones menores, las cuales podrían atacarse más rápidamente”.

La funcionaria agregó que esta situación implica una afectación total de la actividad académica presencial en la UQ, y que los resultados de la visita serán trasladados al Ministerio para definir las medidas de actuación y apoyos correspondientes.

“La idea de esta visita es verificar el estado de afectación de la infraestructura educativa, con el fin de que se puedan establecer las medidas que debe tomar el Ministerio de Educación para apoyar especialmente a los más afectados, que, en últimas, son los estudiantes, buscando garantizar que las clases y los servicios no se suspendan”, señaló Ríos Fresneda.

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En el marco de la reunión sostenida entre el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya y el Obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, el mandatario departamental reiteró su llamado para que los bienes patrimoniales, tanto históricos, como religiosos y demás, que fueron afectados por el terremoto de agosto pasado, sean objeto de evaluaciones técnicas especializadas antes de que se adopte una decisión final en torno al futuro de los mismos.

En la oportunidad, el Gobernador y el Obispo acompañados entre otros del alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Bush, de una comisión de la Diócesis y de ingenieros de la Universidad del Quindío, analizaron de manera particular la situación actual de la iglesia San José, de la localidad de Montenegro y las posibilidades para una decisión que lleve a determinar el futuro de esta edificación golpeada por el evento natural.

En ese escenario, Galvis Bedoya ratificó su respeto por las autoridades institucionales, señalando que el territorio en el caso específico que les asiste es responsabilidad de la Alcaldía Municipal, y que el templo en mención compete a la autoridad religiosa católica, por lo que su posición, no solo como mandatario sino como ciudadano, es la de acatar las normas y preceptos legales en pro de que las decisiones que se tomen sean las mejores para nuestros municipios, para el departamento y que respondan a conceptos técnicos especializados que lleven a que dichas decisiones sean las adecuadas para el presente y futuro del territorio en todos los frentes.

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La Gobernación del Quindío realizó la entrega de materiales de construcción como parte de las acciones de atención y acompañamiento frente a la emergencia a los damnificados en el municipio de Calarcá

La entrega contempló ladrillo H10, cemento gris, varillas corrugadas, malla electrosoldada, láminas de drywall, alambre, puntillas, perfiles, tornillos y otros elementos de construcción, destinados a apoyar los procesos de adecuación y mejoramiento de las personas beneficiarias.

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Hasta el 30 de octubre, Comfenalco Quindío realizará la entrega de 11.111 kits de mercado y 10.526 kits nutricionales asignados a las familias afiliadas. Este subsidio en especie fue implementado como parte de las acciones de atención derivadas de la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto.

La asignación de estos beneficios se realizó de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos y en estricto orden de postulación, hasta agotar los recursos disponibles. Esta medida cobijó a trabajadores dependientes, independientes y pensionados (con aportes del 2 %) pertenecientes a las categorías A y B.

Los trabajadores afiliados que realizaron el proceso y recibieron la notificación de asignación exitosa en su correo electrónico, podrán reclamar personalmente su subsidio en el Centro de Distribución de Medicamentos (CEDI) de Comfenalco Quindío, ubicado en la carrera 16 # 24 – 24 de Armenia.

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Los horarios de atención son de lunes a viernes en jornada continua, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para garantizar un proceso ágil, seguro y ordenado, la entrega se realizará bajo la modalidad de pico y cédula, teniendo en cuenta el último dígito del documento de identidad del titular del beneficio:

Lunes, miércoles y viernes: 0, 1, 2, 3 y 4

Martes, jueves y sábados: 5, 6, 7, 8 y 9

Es importante resaltar que la entrega del kit se realizará únicamente al trabajador afiliado. Para este proceso no aplican los permisos de entrega a cónyuges o terceros que pueden utilizarse para el pago de la cuota monetaria. El trabajador deberá presentar su documento de identidad para recibir el kit que le fue asignado.

La Caja informa a la ciudadanía que, si bien los recursos destinados para los kits de mercado ya se encuentran agotados, aún hay disponibilidad de cupos para acceder al kit nutricional.

Este beneficio aplica exclusivamente para trabajadores dependientes, así como para independientes y pensionados que aportan el 2 %, que pertenezcan a las categorías A y B y se encuentren al día con el pago de sus aportes. Las familias que cumplan con este perfil y cuenten con beneficiarios a cargo entre los 2 y 10 años de edad, pueden realizar su postulación a través de comfenalcoquindio.com/subsidios-en-especie.

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El ICETEX, a través de su Programa Expertos Internacionales, abrió la Convocatoria Especial de Subvenciones para la Recuperación Territorial 2026, una iniciativa que destina hasta $1.000 millones para apoyar proyectos orientados a la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La convocatoria busca poner la internacionalización de la educación superior al servicio de las necesidades concretas de los territorios, conectando capacidades académicas nacionales e internacionales con autoridades, comunidades, sector productivo y otros actores locales.

Los proyectos podrán incorporar conocimiento especializado, investigación aplicada, asistencia técnica, cooperación científica y tecnológica y redes internacionales para contribuir a una recuperación sostenible.

Los proyectos podrán desarrollarse en dos líneas estratégicas. La primera está orientada a la investigación y extensión aplicada para la recuperación económica, con iniciativas que contribuyan a la reactivación de medios de vida, cadenas de valor, emprendimientos, economías locales, empleabilidad e innovación.

La segunda corresponde a asistencia técnica y capacidades para la recuperación del servicio educativo de tercer nivel, con acciones encaminadas a diagnosticar las afectaciones en la educación superior y construir una hoja de ruta de tres a cinco años para fortalecer su continuidad, permanencia, calidad y resiliencia.

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Las alianzas deberán estar conformadas, como mínimo, por tres Instituciones de educación superior colombianas ubicadas en los territorios afectados, una institución académica, científica o tecnológica extranjera y al menos un actor territorial, bajo el liderazgo de una IES que actuará como institución ancla. Además, deberán aportar una contrapartida mínima del 30 % del valor total del proyecto.

Por ello, las iniciativas deberán demostrar no solo sus resultados frente a las afectaciones actuales, sino también las capacidades que dejarán instaladas y su contribución a la resiliencia territorial. A través de la red de expertos e instituciones internacionales se promoverá la transferencia y adaptación de conocimientos, metodologías, tecnologías y buenas prácticas a las condiciones específicas de cada territorio.

Bajo esta línea el ICETEX invita a las Instituciones de Educación Superior, de los territorios afectados, a inscribirse a la convocatoria que estará disponible hasta el 6 de noviembre de 2026 en el portal web del ICETEX, allí también se pueden consultar todos los requisitos y condiciones para la postulación.

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Teniendo en cuenta la responsabilidad de Empresas Públicas de Armenia con la preservación del recurso hídrico y el de los recursos naturales, acompañó a la Secretaría de Educación Municipal en una jornada de socialización dirigida a docentes líderes de GIRE de las Instituciones Educativas Oficiales de Armenia, desarrollada en el marco de las acciones para fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada se socializaron prácticas para el uso responsable del recurso hídrico, haciendo énfasis en la importancia del ahorro y el cuidado del agua ante las altas temperaturas asociadas al posible Fenómeno de El Niño.

Desde EPA socializaron recomendaciones orientadas a promover hábitos eficientes frente al uso del agua y a generar conciencia sobre la necesidad de preservar las fuentes hídricas que abastecen a nuestra ciudad.

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La Alcaldía de Armenia realizará este sábado 3 de octubre de 2026 una nueva jornada de adopción y bienestar animal en el parque Sucre, un espacio pensado para acercar a la ciudadanía a los animales que se encuentran a la espera de una familia, de una segunda oportunidad y de promover una tenencia responsable de estos seres sintientes.

La jornada será entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., y los asistentes podrán conocer y compartir con los caninos y felinos disponibles para adopción y su vez recibir orientación relacionada con su cuidado y bienestar.

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Una inversión de $2.955.128.445, destinada al fortalecimiento de la infraestructura educativa de la ciudad, fue el anunció que efectuó la Alcaldía de Armenia, en la reunión periódico con los rectores de las instituciones oficiales de la capital quindiana, y que fue liderada por la Secretaría de Educación Municipal, SEM.

En la jornada, la dependencia local socializó las acciones que se adelantan para la recuperación de las sedes educativas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026 y presentó a Proyectar – Ingeniería y Construcciones S.A.S., empresa encargada de ejecutar las obras de rehabilitación en ejecución de la póliza Todo Riesgo Daños Materiales, oficializada mediante la Resolución N.° 272 de 2026.

“Hoy damos un paso muy importante: iniciamos oficialmente el diagnóstico y la ejecución de las acciones para recuperar las sedes educativas afectadas por el sismo. La agilidad con la que hemos avanzado nos permite tener una perspectiva positiva frente a la recuperación de estos espacios y a las condiciones que requieren nuestras comunidades educativas”, afirmó Antonio José Vélez Melo, secretario de Educación Municipal.

Los recursos asignados, por el orden de $2.955.128.445, provienen de diferentes fuentes: $1.458.000.000 de recursos municipales; $884.361.698 aportados por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución N.° 021033 del 5 de agosto de 2026; y $612.766.847 correspondientes al Sistema General de Participaciones, SGP, para calidad educativa, de acuerdo con la Resolución N.° 2290 de 2026 de la Alcaldía de Armenia.

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Buenas noticias, en un colegio de la zona cordillerana del Quindío impulsan la formación para 50 estudiantes en barismo

En el instituto Génova se lleva a cabo la formación de estudiantes de los grados 10 y 11 en la preparación de café de calidad. Precisamente la instructora del técnico en servicios de barismo del Sena, Jenny Peláez mencionó que buscan brindarle las herramientas suficientes a los estudiantes para que tengan la posibilidad de formalizar un empleo.

Explicó que los estudiantes están aprendiendo todo lo relacionado con la cadena productiva del café desde la siembra hasta la preparación de la bebida final por lo que tienen la posibilidad de crear hasta su propia marca de café.

Dio a conocer que por ahora no tienen canal de distribución de la marca propia de los estudiantes porque es un ejercicio académico, sin embargo, considera es clave que quien esté interesado se puede comunicar con la institución educativa que también tiene su propia marca de café.

Enfatizó que impulsan a que creen procesos de cafés diferenciados para impactar económicamente a sus familias a través del valor agregado. Considera el impacto es muy positivo por la formación que se brinda en el sentido de que no solo puedan graduarse como bachilleres sino como técnicos que puede abrir su puerta al ámbito laboral.

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Al respecto Yesica Vásquez quien es una de las estudiantes beneficiadas con el proyecto reconoció que es muy importante este tipo de espacios teniendo en cuenta que el municipio de Génova es 100% cafetero. Sostuvo que el proceso con el Sena le ha enseñado al manejo adecuado del café para venderlo a un muy precio para darle el verdadero valor que se merece.

Asimismo, dijo que en cuanto a crear las técnicas como formar un corazón en un capuchino lo perfeccionó con el Sena, pero ya venía practicando puesto que su mamá pertenece a una asociación de mujeres cafeteras y cuentan con un café.

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La Alcaldía de Calarcá recibió una donación de mercancía por parte de la DIAN avaluada en cerca de $400 millones, gestionada por el alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el propósito de fortalecer la atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y apoyar también a otros hogares que requieren asistencia en el municipio.

Entre los elementos recibidos se encuentran más de 2.800 pares de calzado, más de 13.000 prendas de vestir, entre blusas, camisas, sudaderas, jeans, medias y ropa interior, además de 754 láminas de cielo raso en PVC que contribuirán a los procesos de reconstrucción de viviendas.

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En deportes, Más de 300 deportistas de Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Boyacá, Bogotá, Santander y Norte de Santander participan en Armenia de los juegos intercolegiados regionales

Los juegos fueron inaugurados ayer miércoles en la pista del estadio de Atletismo de la ciudad donde las delegaciones de cada uno de los departamentos con la bandera de su región hicieron su presentación oficial

Estos encuentros fortalecen el deporte y dinamizan la economía local, consolidando a Armenia como potencia en turismo deportivo.