Pacífico 1 consolida su operación con nuevas obras y mejoras en el corredor vial

Medellín, Antioquia

La concesionaria Covipacífico avanza en la consolidación operativa del corredor Pacífico 1, una de las principales obras de infraestructura vial del país que conecta el Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y fortalece la movilidad hacia el suroccidente colombiano.

El proyecto hace parte del programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G) y ha transformado una de las geografías más complejas de Antioquia mediante la construcción de túneles, puentes y viaductos de alta ingeniería que hoy permiten una operación más eficiente y segura para los usuarios.

En total, el corredor comprende 50,2 kilómetros de intervención, con 57 puentes y dos túneles dobles de alta complejidad: el túnel de Amagá, de 3,6 kilómetros, y el túnel de La Sinifaná, de 1,4 kilómetros.

Reducción de tiempos de viaje

De acuerdo con la concesión, los beneficios del corredor ya se reflejan en los tiempos de desplazamiento y en las condiciones de operación de la vía.

Actualmente es posible reducir hasta una hora el trayecto entre el Alto de Minas y La Pintada, así como disminuir cerca de 25 minutos el tiempo de viaje entre Bolombolo y Cuatro Palos.

A esto se suman los servicios gratuitos de operación disponibles las 24 horas durante todo el año, que incluyen grúas, ambulancias y carro-taller para la atención de emergencias y el apoyo permanente a los usuarios de la vía.

Con la culminación de las obras contempladas en el contrato original, Pacífico 1 avanza ahora en su etapa de operación, enfocada en garantizar un corredor más seguro, eficiente y sostenible.

Obras en Amagá para mejorar la seguridad vial

Entre las intervenciones actuales se destacan los trabajos de estabilización de talud en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, necesarios para avanzar en la construcción del Retorno 2 a nivel, una obra orientada a mejorar la seguridad y la conectividad en este punto del corredor.

Tras un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), alcaldes del Suroeste antioqueño, el sector productivo, la interventoría y la concesión, se definió implementar paso controlado a un carril con flujo alternado de lunes a viernes entre 8:30 a. m. y 1:30 p. m., con el fin de avanzar en las obras sin realizar cierres totales de la vía.

Otro de los avances recientes es la ampliación temporal del peaje de Amagá, que ahora cuenta con tres carriles adicionales, uno de ellos exclusivo para el sistema de pago electrónico IP/REV, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para los usuarios, especialmente en el sentido Medellín–Amagá.

Infraestructura con enfoque ambiental

El proyecto también incorpora soluciones de infraestructura sostenible. Pacífico 1 cuenta con ocho sistemas de generación de energía solar que alimentan portales de túneles y centros de control.

Gracias a esta infraestructura se generan cerca de 859.000 kWh de energía limpia al año, lo que permite evitar aproximadamente 150 toneladas de emisiones de CO₂ anuales.

Además, la concesión ha incorporado vehículos eléctricos para labores de inspección vial, como parte de su estrategia de operación sostenible.

En el componente ambiental, el proyecto ha destinado 650 hectáreas para restauración ecológica y compensación ambiental en municipios como Amagá y Titiribí, donde se han identificado y protegido más de 450 especies de fauna y flora.

También se han sembrado y mantenido más de 20.000 árboles y se han compensado 11.500 especies de importancia para la conservación.

Impacto económico y social en la región

Durante su ejecución, el proyecto Pacífico 1 ha generado más de 17.000 empleos directos, contribuyendo a dinamizar la economía local y regional.

Además del impacto laboral, la concesión ha impulsado iniciativas de desarrollo comunitario, como el acompañamiento a 30 familias caficultoras de la vereda Pueblito de San José, quienes consolidaron la marca Café Piedra Pelona, un proyecto productivo campesino en la región.

También se han apoyado microempresas de confección lideradas por mujeres, mediante la entrega de maquinaria e insumos para fortalecer sus capacidades productivas.

En el componente cultural, las obras permitieron el hallazgo y recuperación de más de 13.000 fragmentos cerámicos de valor arqueológico, que hoy se exhiben en salas museo en los municipios de Venecia, Amagá y Titiribí.

Reconocimientos a la gestión de la concesión

La concesionaria también ha recibido reconocimientos por su gestión organizacional, entre ellos la certificación Great Place to Work, el sello efr (Empresa Familiarmente Responsable) otorgado por la Fundación Másfamilia y la certificación Friendly Biz, que reconoce el compromiso con la diversidad y la inclusión.

Con la consolidación de su etapa de operación y la ejecución de nuevas intervenciones en puntos estratégicos, Pacífico 1 continúa posicionándose como una infraestructura clave para la conectividad de Antioquia y para el fortalecimiento de la competitividad logística del país.