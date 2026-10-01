Fue habilitado de manera oficial el puente de San Juan de Urabá y el peso máximo es de 52 toneladas

San Juan de Urabá- Antioquia

Invías puso en funcionamiento de manera oficial el puente metálico provisional sobre el río San Juan, municipio de San Juan de Urabá, que había colapsado a principios del año 2026 por las fuertes lluvias. Esta solución de movilidad se habilita tras varios meses de múltiples peticiones de la comunidad, que puso en riesgo su integridad al atravesar ese afluente por planchones que en varias ocasiones zozobraron y varios vehículos cayeron al afluente.

“El nuevo puente modular se encuentra habilitado para el tránsito de peatones, motocicletas, vehículos livianos y vehículos de carga de hasta 52 toneladas, facilitando tanto el desplazamiento de los habitantes de la zona como el transporte de bienes y mercancías”, informó la entidad nacional en un comunicado.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, manifestó que las obras tuvieron un costo de 2600 millones de pesos, con lo que las comunidades pueden solucionar el transporte en esa subregión antioqueña.