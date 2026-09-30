“Condenamos las expresiones que buscan criminalizar y deslegitimar la protesta social”: UDEA
La universidad manifiesta que esta actividad está protegida por la Corte Constitucional y se ratifica en que el diálogo es la única herramienta legítima.
Continúan las reacciones al borrador de la propuesta de regulación de la protesta social en Colombia que presentó el gobierno nacional. En esta ocasión, el Consejo Académico y la Rectoría de la Universidad de Antioquia condenaron lo que para la institución es una intención de “estigmatizar, criminalizar y deslegitimar” un derecho que está protegido por la Corte Constitucional; además, solicitaron respeto por la autonomía universitaria.
“El movimiento estudiantil, profesoral y sindical ha pasado por diferentes ciclos de movilización durante los siglos XX y XXI, en los que las universidades han sido escenarios de reivindicación de la educación, la democracia, la autonomía y los derechos laborales y sociales, así como espacio para las transformaciones políticas que requiere el país”.
Agrega el Consejo Académico que la institución sigue convencida de que el diálogo y la concertación son la única herramienta legítima en todas sus sedes, cuidando la integridad universitaria.
“El debate riguroso, las artes, la diversidad de ideas, la construcción de tejido social, los aportes a la sociedad y el respeto mutuo como bases esenciales para la transformación democrática de una sociedad cada vez más justa y en paz, tal como lo venimos haciendo desde hace más de dos siglos”.
La UdeA recalca que la violencia no hace parte de sus valores institucionales y rechaza cualquier uso de esta dentro de las diferentes sedes. Por lo que de la misma manera rechaza cualquier ingreso de la fuerza pública al campus, calificado como irrespeto a la autonomía universitaria.
“Desde una perspectiva histórica, el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios ha generado más daños y ha contribuido al escalamiento de la violencia”.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...