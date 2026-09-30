“Condenamos las expresiones que buscan criminalizar y deslegitimar la protesta social”: UDEA

Continúan las reacciones al borrador de la propuesta de regulación de la protesta social en Colombia que presentó el gobierno nacional. En esta ocasión, el Consejo Académico y la Rectoría de la Universidad de Antioquia condenaron lo que para la institución es una intención de “estigmatizar, criminalizar y deslegitimar” un derecho que está protegido por la Corte Constitucional; además, solicitaron respeto por la autonomía universitaria.

“El movimiento estudiantil, profesoral y sindical ha pasado por diferentes ciclos de movilización durante los siglos XX y XXI, en los que las universidades han sido escenarios de reivindicación de la educación, la democracia, la autonomía y los derechos laborales y sociales, así como espacio para las transformaciones políticas que requiere el país”.

Agrega el Consejo Académico que la institución sigue convencida de que el diálogo y la concertación son la única herramienta legítima en todas sus sedes, cuidando la integridad universitaria.

“El debate riguroso, las artes, la diversidad de ideas, la construcción de tejido social, los aportes a la sociedad y el respeto mutuo como bases esenciales para la transformación democrática de una sociedad cada vez más justa y en paz, tal como lo venimos haciendo desde hace más de dos siglos”.

La UdeA recalca que la violencia no hace parte de sus valores institucionales y rechaza cualquier uso de esta dentro de las diferentes sedes. Por lo que de la misma manera rechaza cualquier ingreso de la fuerza pública al campus, calificado como irrespeto a la autonomía universitaria.

“Desde una perspectiva histórica, el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios ha generado más daños y ha contribuido al escalamiento de la violencia”.