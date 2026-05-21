Avanzan al 60 % las obras del Retorno 2 en Las Areneras de Amagá, Antioquia

Amagá, Antioquia

Las obras del Retorno 2 en el sector Las Areneras, en el Suroeste antioqueño, ya alcanzan un avance cercano al 60 %, según informó la Concesionaria Pacífico 1.

La intervención en el municipio de Amagá hace parte de las obras de doble calzada que se desarrollan en este corredor estratégico del Suroeste del departamento de Antioquia y contempla la estabilización de los taludes 21, 22 y 23, además de la conexión de la calzada izquierda con el Puente 23.

De acuerdo con la concesionaria, los taludes 21 y 22 ya fueron finalizados, mientras que el Talud 23, considerado uno de los frentes de obra más complejos por sus condiciones geológicas y su altura aproximada de 150 metros, presenta un avance cercano al 30 %.

En este punto se adelantan trabajos de gran magnitud que incluyen el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y la instalación de 1.926 anclajes para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de la vía.

Culminación de las obras y movilidad

Las obras continúan bajo un esquema de manejo de tráfico con paso controlado a un carril, debido a que varias de las intervenciones se realizan sobre la calzada actualmente en servicio. Según indicó Pacífico 1, esta medida permite ejecutar excavaciones y maniobras técnicas de alta precisión, minimizando el riesgo de desprendimientos de material y protegiendo tanto a los usuarios de la carretera como al personal de obra.

“Una vez nosotros terminamos eso, podemos terminar ofreciendo una a todos nuestros usuarios una doble calzada completa, sin intervenciones en obras, sin restricciones en el tráfico, y que podemos en ese momento ofrecerle a nuestros usuarios una carretera segura, móvil, cómoda y que se sientan todos tranquilos y contentos pasando por nuestra carretera”, indicó Luis Hernando Dávila, gerente Técnico Covipacífico.

Si las condiciones climáticas y geológicas son favorables, la proyección es que las obras del sector Las Areneras concluyan durante el primer trimestre de 2027.

La Concesionaria Pacífico 1 recordó además que el Retorno 1, ubicado en el sector Carcafé, ya se encuentra en funcionamiento. Con la culminación de este nuevo frente de trabajo, el corredor contará con doble calzada continua, lo que permitirá mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad entre el Suroeste antioqueño y el resto del país.