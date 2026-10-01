Se quemó un reconocido y tradicional balneario en Necoclí; las autoridades investigan las causas

Necoclí- Antioquia

La alcaldía del municipio de Necoclí entregó un reporte oficial del incendio que atendieron los organismos de socorro en las playas de esa población del Urabá antioqueño.

En un comunicado, la administración manifestó que la emergencia se registró en el reconocido y tradicional balneario Punto Palmeras. Allí, el incendio de grandes magnitudes consumió por completo varios quioscos del lugar donde había restaurante, bar y alojamientos. El cuerpo de bomberos de Necoclí atendió la emergencia de inmediato y durante varias horas trabajaron en el control y extensión de la conflagración.

Luego de controlada la emergencia, se evidenció que no hubo personas lesionadas y aún se evalúan los daños materiales que se estiman pueden ser millonarios porque todo fue arrasado por las llamas. Las causas del incendio son materia de investigación, detalló la alcaldía.