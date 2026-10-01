Pelea de vecinos terminó con una mujer atacada con un machete en una vereda de Rionegro

Rionegro- Antioquia

En la tarde de esta tarde, un vecino herió con un machete a una joven de 25 años en la vereda La Playa del municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia. La mujer fue atendida en el lugar por personal médico y trasladada a un centro asistencial.

Según el reporte entregado por María Zuleta, prima de la víctima, un hombre atacó a la víctima ocasionándole una herida abierta en la cara y la espalda, por lo que fue necesario realizarle una sutura.

“El señor se metió al predio a hacer algo. Estaba excavando en el predio de mi abuela, y mi prima, que tiene 25 años, empezó a grabarlo. No le dijo en ningún momento nada, y el señor como que ya lo tenía premeditado porque había dicho desde el día anterior que se iba a meter al predio a las buenas o a las malas, y en ese momento lo que hace él es coger el machete, que lo tenía guardado dentro del pasto, y la empieza a machetear; le macheteó la cara, la espalda”.

Según la joven, el problema con algunos vecinos surgió hace tiempo y está relacionado con un pozo séptico que los está afectando por la saturación de residuos que terminan en el predio de la abuela.

“Un pozo séptico que, adicional a eso, el pozo séptico recae al frente de la casa de mi abuela, dentro del predio de mi abuela, y que inicialmente se había prestado para 8 casas, y en este momento hay más de 30 casas botando los residuos ahí, pues, le ha afectado a mi familia. El problema viene de muchos años”.

Sobre el agresor, se indica que huyó del lugar y las autoridades tratan de ubicarlo para que responda por la agresión. Además, porque este problema entre vecinos ya había sido puesto en conocimiento de la policía, manifestó la prima de la víctima.