La Carder advierte riesgos por el manejo de escombros en Pereira y pide medidas inmediatas

Pereira

La forma como se están acumulando residuos de construcción y demolición en la escombrera Guadalcanal, en Cuba, encendió nuevas alertas de la autoridad ambiental. La Carder advirtió que existen condiciones que podrían representar un riesgo para trabajadores y comunidades cercanas y solicitó al municipio de Pereira adoptar correctivos inmediatos.

La advertencia surgió después de una nueva inspección realizada en el lugar por un equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, acompañado por la directora general encargada, Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.

Durante el recorrido fueron identificados residuos que estarían superando los niveles establecidos para su disposición, por lo que la autoridad ambiental considera necesario retirar y redistribuir parte de estos materiales.

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La medida busca que los residuos de construcción y demolición sean llevados nuevamente hasta las zonas previamente delimitadas, evitando acumulaciones que puedan comprometer las condiciones de estabilidad de la escombrera.

La Carder dirigió su llamado directamente al municipio, como responsable de la disposición de estos materiales, para que implemente las medidas técnicas y de control necesarias.

Foto: Escombrera de Guadalcanal en Pereira - Carder Ampliar Foto: Escombrera de Guadalcanal en Pereira - Carder Cerrar

“No es posible seguir haciendo esta disposición sin las medidas de manejo necesarias. Esto pone en riesgo a la comunidad, no solamente a las personas que entran a hacer la disposición, a sus trabajadores, sino a cada uno de los habitantes que están alrededor”, agregó la directora encargada.

La preocupación aumenta especialmente en las áreas próximas a las estructuras existentes en el lugar. Según la autoridad ambiental, continuar acumulando materiales sin los controles requeridos podría generar afectaciones no solamente para quienes ingresan diariamente a realizar la disposición de escombros.

La entidad reiteró que el manejo de estos residuos debe cumplir condiciones que garanticen tanto la estabilidad del sitio como la protección de los recursos naturales y de las comunidades cercanas.

La autoridad ambiental anunció que mantendrá las visitas y acciones de seguimiento para verificar la adopción de los correctivos requeridos en la escombrera.