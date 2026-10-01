Dólar HOY 1 de octubre 2026 en Colombia: $14,84 a la baja tras el aumento de tasas de interés

La divisa estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos. Es por ello que su variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Precio del dólar hoy en Colombia

El dólar inicia este 1 de octubre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.312,84 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 30 de septiembre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera pierde terreno frente a la moneda local.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 1 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.250 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.250 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.420 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.420 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Además es importante recordar que pese a que en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para la tasa de cambio, eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambiarias.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.300,72 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa una baja de $1,47 pesos colombianos y una variación del -0.07%.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.735,40 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decremento de $52,50 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.38%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 90,75 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento de 0,19%. Para hoy 1 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 92,89 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 88,80 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,13 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,14% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,84 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 96,57 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este jueves 1 de octubre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 83.504,6 dólares, lo que representa una variación de 1.095,1 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 1,29%.

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