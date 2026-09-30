Dólar HOY 30 de septiembre 2026 en Colombia: la divisa internacional pierde 8,4 pesos colombianos

El dólar estadounidense es la principal moneda que se usa para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos. Por ende su variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversionistas, empresas y ciudadanos.

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Valor dólar hoy en Colombia

El dólar inicia este 30 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.341,23 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 29 de septiembre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene un crecimiento constante.

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Casa de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 28 de septiembre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.250 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.250 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.420 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.420 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.300 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.300 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

De igual forma, es importante recordar que aunque en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para el mercado cambiario eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambio.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa inicia la jornada con una cotización de $2.352,33 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró una baja de $17,93 pesos colombianos, equivalente al -0,76%.

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Renminbi

El renminbi o la moneda del pueblo, es la divisa oficial de la República Popular (China), aunque la divisa suele ser confundida con el Yuan este último es utilizado solo como la unidad de medida con las que se expresan los precios. Para la jornada de este 30 de septiembre abre con una tasa de cambio equivalente a $496,790 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decrecimiento de $0.98 pesos colombianos, lo que representa una variación de -0.20%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 91,07 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento de 1,99%. Para hoy 30 de septiembre, se espera que alcance un precio máximo de 91,48 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 88,58 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,67 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,66% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 98,87 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 95,13 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este miércoles 30 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 84.357,3 dólares, lo que representa una variación de 121,7 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 0,03%.

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