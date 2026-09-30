Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría si aumenta lo mismo que en 2026? Más del 20%

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 fue objeto de polémicas y frenos judiciales debido a los efectos adversos que se preveían en cuanto a la presión inflacionaria, además de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Gustavo Petro, los cuales sobrepasaron las variables técnicas definidas por la ley.

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Así las cosas, en la actualidad, tras ser revocada la suspensión provisional sobre el Decreto 1469 de 2025, el aumento del salario mínimo del 23 % sigue en pie, así como continúa también su curso la demanda de nulidad en su contra en el Consejo de Estado.

Bajo este panorama se acerca cada vez más la hora en la que las tres partes que integran la Comisión de Concertación del salario mínimo deberán sentarse a la mesa, esta vez con un Gobierno enfocado en controlar la inflación y reducir el hueco fiscal de la nación.

Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría si sube de nuevo el 23 %?

Con el salario mínimo en $1′750.905 y el auxilio de transporte de $249.095, el total devengado llega a $2′000.000 en 2026. Si para 2027 aumentará en la misma medida, el 23 % en ambos rubros, quedaría así:

1.750.905 X 1.23 = 2.153.613 salario mínimo 2027 al 23 %.

249.095 X 1.23 = 306.387 auxilio de transporte 2027 al 23 %.

De esta manera, con el mismo incremento de este año, el salario mínimo con auxilio de transporte quedaría en $2′460.000, para un aumento de $460.000 pesos frente a la suma actual.

¿Cuánto subiría el Gobierno de Abelardo De la Espriella el salario mínimo 2027?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado entrever una política más austera y enfocada en los factores técnicos que establece la ley (inflación, productividad, PIB, entre otros).

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“Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad (...) no podemos aumentar [el salario] cuatro o cinco veces por encima de la inflación”, señaló al respecto el MinHacienda, Miguel Gómez, en 6AM W de Caracol Radio.

Varios analistas proyectan un cierre de la inflación cercano al 7 %, lo cual marcaría el punto de referencia para la concertación que se llevará a cabo a final de año.

Otra cifra clave en la discusión es el punto porcentual (1%) que se suma habitualmente por cuenta de la cifra de productividad, por lo cual el incremento podría rondar el 8% en total:

Salario mínimo actual: 1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000.

1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000. Salario mínimo con aumento del 8%: 1.890.977 + 269.023 auxilio de transporte = $2′160.000.

En ese orden de ideas, aunque el aumento sea ajustado plenamente a los estándares técnicos, habrá que esperar también la determinación del Consejo de Estado para tener un horizonte claro del incremento del salario mínimo 2027 y su impacto en la economía.