2.841 bloqueos y $12,9 billones en pérdidas: la alerta de COLFECAR por las protestas en las vías

Los bloqueos de vías se convirtieron en uno de los principales problemas que enfrenta el transporte de carga en Colombia. Durante el primer día del Congreso de COLFECAR, el gremio presentó un balance de las afectaciones acumuladas en los últimos años y reveló que, entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de agosto de 2026, se registraron 2.841 bloqueos en las vías nacionales.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, el impacto económico para el sector transporte asciende a $12,9 billones en pérdidas.

La cifra muestra además un incremento en el número de bloqueos registrados cada año. En 2023 fueron 780, mientras que en 2024 se contabilizaron 801 y en 2025 llegaron a 833.

Para la presidenta de COLFECAR, el problema no puede convertirse en parte del paisaje de las carreteras. Por eso, durante su intervención explicó que el gremio decidió poner sobre la mesa las cifras para mostrar la dimensión que ha alcanzado esta situación.

“En el 2023, como lo ven ahí, terminamos con 780 bloqueos en las vías nacionales por parte de comunidades inconformes, que encontraron en este mecanismo la forma de chantaje, de presión, precisamente al Gobierno local, al departamental, al nacional, para poder lograr la solución a sus necesidades.”

¿Por qué se están bloqueando las vías?

El balance presentado por COLFECAR también muestra que los bloqueos tienen diferentes causas. Entre las principales aparecen el incumplimiento del Gobierno Nacional, problemas con el servicio de energía, el estado de la infraestructura y las vías, dificultades con el servicio de agua y reclamos de agricultores o del sector agrícola.

En la intervención, estos motivos aparecen con los siguientes registros: 325 casos por incumplimiento del Gobierno Nacional, 293 relacionados con el servicio de energía, 272 con infraestructura o estado de las vías, 224 por servicio de agua y 219 asociados a agricultores o al sector agrícola.

Es decir, detrás de los cierres hay diferentes reclamos de comunidades que buscan respuestas de las autoridades y al mismo Gobierno de tomar medidas urgentes.

Pues Hernández reconoció precisamente esa realidad, pero advirtió que el costo de esas disputas termina trasladándose a quienes necesitan utilizar las carreteras.

“Hay que ser conscientes que las comunidades vienen viviendo en una situación muy difícil, pero el Gobierno tiene que anticiparse precisamente a poder resolverlas y que nosotros no nos volvamos moneda de cambio.”

El llamado del gremio es, entonces, a que las autoridades atiendan de manera anticipada las necesidades de las comunidades, para evitar que el bloqueo de una vía termine siendo el mecanismo utilizado para conseguir respuestas.

Los departamentos con más bloqueos

La presentación de COLFECAR también mostró los departamentos donde se concentra el mayor número de bloqueos.

Córdoba aparece con 385 casos, seguido de Bolívar con 324, Atlántico con 238, La Guajira con 229 y Valle del Cauca con 189.

Hernández llamó la atención sobre la presencia de varios de estos territorios en la región Caribe y planteó que allí existen problemas de fondo que requieren respuestas de las autoridades.

La discusión, según el gremio, no se limita entonces a despejar una carretera después de que se produce un cierre, sino a evitar que las comunidades tengan que llegar a ese punto para conseguir soluciones.

Buenaventura: otro cuello de botella para el transporte

Durante el mismo panel, Hernández puso sobre la mesa otra de las dificultades que enfrenta el sector: la situación logística de Buenaventura.

Según explicó, mientras los volúmenes de carga que llegan al puerto han aumentado, la infraestructura no habría crecido al mismo ritmo.

Esto se refleja, de acuerdo con su diagnóstico, en largos tiempos para entregar contenedores vacíos, terminales y patios llenos y congestiones que pueden alcanzar cerca de 25 kilómetros para entrar o salir de Buenaventura.

“Es que esos vehículos son tomados como bodegas porque los terminales portuarios están llenos, los patios están llenos, hay que pasar casi 25 kilómetros de trancón para poder llegar o salir de Buenaventura.”

La presidenta de COLFECAR aseguró además que no se trata de un problema nuevo. Recordó que ya había planteado esta situación en 2019, cuando presidía la junta del gremio, y aseguró que el diagnóstico sigue siendo prácticamente el mismo.

“Repetí exactamente el mismo diagnóstico que estamos viviendo hoy, tal cual. O sea, no ha pasado nada de más, estamos peor.”

El impacto también termina en los precios

A las pérdidas ocasionadas directamente por los bloqueos se suman los mayores costos que enfrenta el transporte para movilizar las mercancías.

Durante el Congreso, Gonzalo Moreno explicó que combustibles, salarios y peajes representan alrededor del 70% de los costos del transporte.

Según las cifras expuestas por Moreno, en los últimos cuatro años los combustibles aumentaron 25%, los salarios más el auxilio de transporte 79% y los peajes 40%.

El dirigente cuestionó que el aumento de los fletes sea atribuido directamente a los transportadores, al señalar que buena parte de los costos depende de factores externos a las empresas del sector.

“La gente siempre dice, es que el transporte está muy caro, como si nosotros definiéramos cuánto es el precio del diésel, cuánto va a subir el salario mínimo y cuánto van a subir los peajes.”

Y ahí está una de las consecuencias que preocupa a los gremios: cuando aumentan los costos de movilización, el impacto no se queda en las empresas de transporte.

“Eso termina repercutiendo en los precios de los productos que se transportan, y sobre todo en los precios del transporte de pasajeros también.”