“Vamos a pasar trabajo”: Analdex cuestiona alza de tasas y alerta por golpe a exportadores

La decisión del Banco de la República de aumentar en 25 puntos básicos su tasa de interés, hasta 12,25%, puso nuevamente la política monetaria en el centro de la discusión económica. La decisión fue adoptada por mayoría: cuatro miembros de la Junta votaron a favor del incremento, dos por mantener la tasa y uno por subirla 50 puntos básicos.

El Banco explicó que la decisión responde, entre otros factores, al comportamiento de la inflación. En agosto, la inflación anual llegó al 6,2%, mientras que las expectativas de los analistas para diciembre de 2026 subieron al 6,8%. Además, el Banco advirtió que la materialización del fenómeno de El Niño podría seguir presionando los precios de los alimentos y los bienes regulados.

Pero la decisión generó preocupación entre los empresarios reunidos en el Congreso de COLFECAR, en Cartagena.

El presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que esperaba que la tasa permaneciera estable y cuestionó qué está viendo el Banco de la República hacia adelante para haber decidido aumentarla.

“Nosotros esperábamos que quedara quieto, pero subieron la tasa de interés. Creo que hay que pregunatrse que es lo que está viendo el banco para el futuro”, señaló Díaz.

Para el dirigente gremial, uno de los efectos de la decisión está relacionado con la brecha entre las tasas de interés nacionales y las externas. Díaz explicó que el aumento vuelve a ampliar esa diferencia, un escenario que genera preocupación para los sectores vinculados al comercio exterior.

La preocupación por el dólar y los exportadores

El presidente de Analdex también puso el foco en el comportamiento de la tasa de cambio y en el impacto que está teniendo sobre el sector agroexportador.

Según Díaz, ya existen empresas con dificultades financieras y algunas incluso han cerrado. A esta situación, afirmó, se suma el escenario climático que enfrenta el país.

“Tenemos varias empresas en dificultades financieras, algunas incluso han cerrado. Y a esto viene a sumar el fenómeno El Niño”, afirmó.

Además, la preocupación de Analdex está relacionada con la presión que estos factores pueden generar sobre empresas que dependen de las exportaciones y que, según el gremio, ya enfrentan dificultades por el comportamiento de la tasa de cambio.

Por eso, Díaz pidió al Gobierno anticiparse a lo que viene y trabajar en medidas que permitan enfrentar ese escenario, entre ellas mecanismos de crédito y apoyo para los productores y comercializadores.

“Definamos desde ahora cuál es la estrategia, cómo lo vamos a enfrentar, qué políticas podemos desarrollar en materia de crédito, en materia de ayuda a esos productores, pero no solo a esos productores, a los comercializadores”, planteó Diaz.

El presidente de Analdex también cuestionó el horizonte que se abre con unas tasas de interés elevadas tomadas por el Banco de la Republica.

Díaz recordó que el objetivo del Banco es llevar nuevamente la inflación hacia su rango meta, pero cuestionó el costo que puede tener mantener unas tasas altas durante ese proceso.

“De aquí al 2028 creo que vamos a pasar trabajo con esas tasas tan altas. Esa es la preocupación”, sostuvo.

Su planteamiento es que la discusión no debería concentrarse únicamente en subir o bajar las tasas, sino también en identificar qué otros factores están presionando la inflación y qué medidas pueden adoptarse para evitar que esas presiones terminen afectando todavía más a las empresas.

El Niño suma otra presión

El fenómeno de El Niño aparece como otro de los factores que preocupa a los empresarios de cara a los próximos meses.

El propio Banco de la República incluyó este riesgo entre los elementos que pueden incidir en la inflación y en sus próximas decisiones de política monetaria, particularmente por sus posibles efectos sobre los precios de alimentos y regulados.

Para Analdex, sin embargo, el impacto no sería únicamente sobre los precios. Díaz indicó que el Gobierno debe prepararse desde ahora para respaldar a los sectores que puedan verse afectados, particularmente el agroexportador.

Por eso, el llamado del gremio es a anticiparse al escenario que viene y definir desde ahora medidas de crédito y apoyo para productores, comercializadores y exportadores.

Desde Cartagena entonces, Analdex pide que estas variables se aborden de manera anticipada y que Gobierno y empresarios definan medidas para enfrentar el escenario económico que se avecina.