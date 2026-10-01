Seguridad, bloqueos, impuestos y fletes: las alertas de los gremios en el primer día de COLFECAR

Cartagena fue escenario este miércoles del primer día del Congreso de COLFECAR, una jornada en la que diferentes sectores productivos pusieron sobre la mesa las dificultades que enfrentan para producir, movilizar mercancías y competir en los mercados nacionales e internacionales.

Entre las principales preocupaciones planteadas por los gremios aparecen la inseguridad en las carreteras, los bloqueos, los costos logísticos, la carga tributaria y las dificultades para mantener la competitividad de las exportaciones.

Uno de los planteamientos principales vino de Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, quien pidió cambiar la concepción del modelo de desarrollo del país y habló de diferentes obstáculos que, desde su opinión, están afectando al sector.

Cante se refirió a lo que denominó “bloqueo fiscal”, por las cargas tributarias que enfrenta el sector, pero también habló de bloqueos comercial, portuario y logístico.

“No puede ser que todos los días se nos estén inventando una carga tributaria nueva”, afirmó Cante, al referirse a los impuestos que, según explicó, terminan afectando la operación del sector.

El dirigente gremial también cuestionó el impuesto al carbono, la sobretasa de renta y las restricciones comerciales. En ese punto justamente se refirió a la prohibición de exportaciones hacia Israel y aseguró que ese mercado representaba alrededor de 3,5 millones de toneladas promedio.

El costo de transportar la carga también preocupa

Uno de los puntos que más destacó Cante fue el impacto que tienen los cambios en los costos del transporte sobre negocios que ya fueron pactados en los mercados internacionales.

Explicó que una operación puede programarse con meses de anticipación, pero si al momento de comenzar a movilizar la carga el precio del flete aumenta, la rentabilidad puede desaparecer.

“El día que tengo que empezar a mandar los camiones para llenar el patio, para poder cargar el buque, el flete me vale 3.000, 4.000, 5.000 pesos más, y definitivamente el negocio no cerró y no será rentable”, explicó.

El ejemplo que puso fue el de una carga de 60.000 toneladas que debe salir desde Boyacá y Cundinamarca para llegar a puerto. El problema, según explicó, es que el precio internacional ya está establecido y ese incremento del transporte no necesariamente puede trasladarse al comprador.

Por eso, Cante planteó la necesidad de recuperar las condiciones de competitividad para las exportaciones colombianas.

“Hoy el bloqueo es al carbón, mañana va a ser a todos los productos colombianos si seguimos en esta dinámica”, advirtió.

Fenavi pone la seguridad y los bloqueos en el centro

Otra de las voces que se refirió a las dificultades para movilizar productos fue la de Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, quien recordó el impacto que tuvo el paro de 2021 sobre el sector avícola.

Moreno aseguró que durante ese periodo murieron más de cuatro millones de animales por falta de alimento, debido a las dificultades para movilizar insumos y producción.

“Necesitamos esto para poder pasar pollo y huevo y alimento para las aves”, señaló.

El dirigente gremial también respaldó la discusión sobre el proyecto de decreto que busca modificar las reglas frente a las protestas y bloqueos de vías. Pues para Moreno, el sector necesita que se garantice la movilidad de alimentos, animales y materias primas en medio de este tipo de situaciones, se puede protestar, pero sin afectar el trabajo y el producto que se transporta para todos.

Pero la preocupación del sector avícola no termina en los bloqueos. Moreno aseguró que también se están presentando casos de extorsión en diferentes regiones del país, entre ellas Norte de Santander, Montería, Santander, Valle del Cauca y Cauca.

Y puso el foco en una dificultad adicional: el temor de las víctimas a denunciar.

“El gran problema que estamos teniendo hoy en día es el miedo de las personas para presentar denuncias”, afirmó.

Analdex alertó por seguridad en el país

Desde el sector del comercio exterior, Javier Díaz, presidente de Analdex, también señaló la seguridad como un factor determinante para la actividad económica.

Díaz se refirió particularmente a la situación de Buenaventura, donde reconoció que persisten problemas complejos de seguridad y señaló que su solución no será inmediata y debe ser uno de las medidas urgentes que debe mirar el gobierno.

Para Analdex, mejorar las condiciones de seguridad resulta fundamental para el comercio exterior y para el funcionamiento de la cadena logística y economica del país.

El gremio también se refirió a los bloqueos de vías y defendió la necesidad de garantizar el derecho a la protesta, pero sin afectar la movilidad y el trabajo de terceros.

“Respetable el derecho a la protesta, respetable las peticiones, pero no pueden pasar por encima del derecho del resto de los ciudadanos”, sostuvo Díaz.

Aunque cada sector expuso problemas particulares, los planteamientos coincidieron en una preocupación común: las condiciones para producir y movilizar mercancías están teniendo un impacto sobre la actividad empresarial y la capacidad del país para competir en los mercados.

Desde Fenalcarbón se pidió revisar las condiciones que afectan las exportaciones; Fenavi insistió en la necesidad de garantizar la movilidad de alimentos y mejorar la seguridad en las regiones “no podemos estar otro cuatro años bloqueados”, además también Analdex llamó a fortalecer las condiciones para el comercio exterior.