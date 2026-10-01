Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 1 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de la canasta familiar. Pese que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores del país.

Por tal motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 1 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 1 de octubre se ubicará en 860,17 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 30 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 976,84 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 128,30 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,54 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,30 bolívares (VES).

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Venezuela banco

Además el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 859,31 // Venta: 859,11

N58 Banco Digital:

Compra: 864,71 // Venta: 864,84

Banco Exterior:

Compra: 963,92 // Venta: 970,19

BanCaribe:

Compra: 946,07 // Venta: 960,00

BBVA Provincial:

Compra: 858,85 // Venta: 859,09

Otras instituciones:

Compra: 885,13 // Venta: 918,19

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,13 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,14% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,84 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 96,57 dólares.

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Apostilla Venezuela

La apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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